Rik Zaal te gast bij NUT Oldambt

FINSTERWOLDE – Op 15 april is tijdens een bijeenkomst van het NUT Oldambt programmamaker Rik Zaal te gast.

Het Nutsdepartement Winschoten / Oldambt heeft de bekende Rik Zaal kunnen vastleggen voor een lezing op dinsdagavond 15 april in MFC de Hardenberg te Finsterwolde. Rik Zaal is een bekende programmamaker voor o.a. de VPRO, maar is ook journalist, platenproducer en schrijver. De breedte van zijn oeuvre maakt hem zeer interessant.

De lezing van Rik Zaal in Finsterwolde zal gaan over drie boeiende onderwerpen.

Als eerste over hoe om te gaan met het ouder worden en ouderdomsvergeetachtigheid.

Als tweede onderwerp van de lezing zal Rik Zaal iets vertellen over wat wij moeten koesteren in Oost-Groningen voor het toerisme.

Als derde onderwerp zal hij tijdens zijn lezing iets voorlezen uit zijn met lovende recensies ontvangen nieuwe boek. Deze roman is zeer recent verschenen onder de titel “Het land van Hrabal”. Op 26 maart schreef het Dagblad van het Noorden: “een geweldige roman voor wie ontroerd wil raken, wil lachen om gewone mensen en voor wie de tragiek wil ervaren van het echte leven”.

Rik Zaal is geboren en opgegroeid in Groningen, maar woont in Amsterdam. Speciaal voor deze lezing komt Rik Zaal vanuit Amsterdam naar Finsterwolde. Ook zijn vader en broer waren bekende Groningers door hun winkel in leren jassen. Vele noordelingen hadden vroeger (vanaf 1947) een suède jas gekocht bij Zaal.

15-04-2025 Nutslezing met de veelzijdige Rik Zaal / lezing voor leden van het NUT, maar ook niet-leden zijn welkom / locatie lezing in MFC de Hardenberg te Finsterwolde / aanvang 19.30 uur. Aanmelden per mail gewenst om het aantal stoelen te kunnen bepalen: reserveren.nutoldambt@gmail.com

Kees van Slochteren