Rondje Ter Apel op 18 mei

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 9 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | VANAF ZONDAG WAT REGEN

Met een noordenwind is er veel meer bewolking gekomen en er blijven vandaag vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag breekt de zon ook wat vaker door. Door de bewolking en de matige wind is het redelijk fris met een maximumtemperatuur rond 12 graden.

Ook vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, de temperatuur daalt tot ongeveer 4 graden. Morgen is de ochtend nog bewolkt maar in de middag zijn er zonnige perioden. Dan staat er zwakke tot matige wind uit het noordwesten en daarbij stijgt de temperatuur tot 15 graden.

Vrijdag is er een matige westenwind en dan zijn er de hele dag een paar zonnige perioden, maximum vrijdag rond 18 graden.

Zaterdag draait de wind naar het zuidoosten en zondag naar het zuidwesten. De zaterdag is vrij zonnig -en warm met 20 tot 22 graden-, maar zondag is het vaak bewolkt met af en toe regen. En ook begin volgende vallen er soms een paar regenbuien. Maximum zondag en maandag rond de 20 graden.