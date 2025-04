Veel belangstelling voor reünie woonservicecentrum Bolderbörg

VLAGTWEDDE – Over twee maanden is het zover: dan is het een week lang feest in Vlagtwedde. Woonservicecentrum Bolderbörg bestaat namelijk 55 jaar! Van 10 tot en met 14 juni zijn er verschillende activiteiten in en om de Bolderbörg, waaronder een markt, een bonte avond én een reünie voor medewerkers en oud-medewerkers.

Inmiddels hebben zich al ruim 90 oud-medewerkers aangemeld voor de reünie. Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 14 juni van 14.30 tot 17.30 uur. Tijdens de reünie worden herinneringen opgehaald met medewerkers en oud-medewerkers.

Heeft u in de Bolderbörg gewerkt en lijkt het u ook leuk om bij de reünie aanwezig te zijn? U kunt zich nog opgeven tot en met 1 juni, door een mail te sturen naar: bolderborg55jaar@zgmeander.nl.

Over Zorggroep Meander Woonservicecentrum Bolderbörg is onderdeel van Zorggroep Meander. Samen werken we elke dag aan de best mogelijke zorg, met aandacht voor leefplezier en het behoud van eigen regie. Je kunt bij Zorggroep Meander terecht voor thuiszorg, wonen, revalidatie en behandeling.