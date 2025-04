Verhuur nieuwe appartementen Raadhuislaan in Oude Pekela gestart

OUDE PEKELA – In samenwerking met Van Wijnen bouwt Acantus 12 gasloze en energiezuinige appartementen aan de Raadhuislaan in Oude Pekela. De appartementen hebben een ruimte woonkamer en twee slaapkamers. Binnenkort worden de woningen opgeleverd. Inmiddels is de verhuur gestart!

Reageren op de nieuwe woningen

De eerste zes appartementen staan sinds dinsdagavond 8 april op de website van Acantus. De laatste zes appartementen komen volgende week, dinsdagavond 15 april, op de website.

De toewijzing

Via de website kunt u reageren op de beschikbare woningen. U kunt alleen reageren als u bij Acantus ingeschreven staat als woningzoekende. U mag per week op maximaal 3 woningen reageren. De woningzoekende die het langst ingeschreven staat, krijgt de woning als eerste toegewezen.



Bij het toewijzen van woningen houdt Acantus rekening met uw verzamelinkomen en huishoudgrootte. U kunt dus alleen reageren op deze woningen als dat past bij uw huishoudgrootte en inkomen. Ze noemen dit passend toewijzen.

Verhuurbrochure

Wilt u meer weten over de woningen? Bekijk dan de projectenpagina, daar vindt u ook de verhuurbrochure met alle informatie over de woningen, zoals plattegronden, de huurprijzen en informatie over de toewijzing.

Bron: Acantus