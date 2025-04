Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Oostwold

OOSTWOLD – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Oostwold. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag werd de wandeling van WandelenWerkt georganiseerd vanuit Oostwold. De wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven konden zich vanaf 8.45 uur melden in het gebouw “Ons Gebouw”, bij de Gereformeerde kerk in Oostwold. En hier stond om deze tijd de koffie met koek weer klaar.

Ook deze ochtend kon er weer gewandeld worden in de drie bekende afstanden, 6, 8 en 10 km. De eerste groep, voor de afstand van 10 km, vertrok om 9.15 uur en ging direct langs de Gereformeerde kerk, een prachtig bouwwerk in een aparte bouwstijl. Het is een kruiskerk en is ontworpen door de Groninger architecten C.H. van Wijk en D Broos. Het omvat elementen van de Amsterdamse school en is sinds 2001 een rijksmonument. Na de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland , de PKN, fuseerde de gereformeerde gemeente van Oostwold met de PKN gemeente van Nieuwolda en in 2017 traden ze toe tot de Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen. Hierin vormen Oostwold en Nieuwolda de wijkgemeente De Dollert.

De wandeling ging langs de buitenkant van Oostwold, de Goldhoorn in. De naam Goldhoorn betekent waarschijnlijk dat het hier om zeer goede grond gaat. Het is afgeleid van goud, Gold en Horn hoorn. Via de Goldhoorn ging het verder langs de achterkant van het sportveld van de voetbal vereniging VVS. Dit staat voor Voetbal Vereniging Sparta. Bij de oprichting van de vereniging moesten verschillende namen ter goedkeuring worden voorgelegd bij de KNVB. Deze keurde alle namen af en deed zelf het bovengenoemde voorstel. Maar omdat er al een club met de naam Sparta actief was mocht alleen de naam VVS gevoerd worden.

Hier doken de wandelaars het prachtige natuurgebied tussen Oostwold en Finsterwolde in. Na dit natuurgebied te hebben verlaten ging het langs Blauwestad en Ekamp richting het Oldambtmeer. Hier ging het over de dijk weer richting Oostwold.

Daar aangekomen ging het na een poosje door de Bernardlaan, langs de plek op 29 november 1943 een Duitse Messerschitt is neergestort en zich in de grond heeft geboord. En waar hij zich tot op de dag van vandaag nog steeds bevindt. Dit omdat er zich zeer waarschijnlijk nog explosieven in het vliegtuig bevinden. De twee bemanningsleden van deze Messerschitt Bf 110 G-3 , Lütje Holsten en Walter Schüller kwamen hierbij om het leven. Het andere vliegtuig stortte neer aan de Provincialeweg Nieuwolda.

Ook kwamen de wandelaars langs het monument ter herinnering aan hotel De Witte Zwaan. Er staan hier een aantal zuilen met plaquettes met foto’s en gedichten. En bij hotel De Witte Zwaan was ook één van de twee Oostwolder halteplaatsen van de beroemde trein van Delfzijl naar Ter Apel, Oal Graitje.

Daarna was het nog maar een kort stukje naar “Ons Gebouw “. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer klaar.

Jan Bossen