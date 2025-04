Vijf teams Oost-Groningen naar ½ finale NK-dammen voor basisscholen

WINSCHOTEN, BLIJHAM – Zaterdag 12 april staat in het teken van schooldammen. Dan wordt namelijk op 8 locaties in Nederland een ½ finale afgewerkt. Groep 4 t/m 6, de welpen, doen dat in Warffum, Wageningen, Putten, Hoogeveen of Hoornaar. De pupillen, groep 7/8, daarentegen gaan naar Hijken, Heerde, Vianen of Meerkerk. De finale om de NK-titel wordt 24 mei respectievelijk afgewerkt in Bodegraven en Hoornaar. In beide leeftijdscategorieën wordt overigens gespeeld met viertallen.

Oost-Groningen

Maar liefst 5 viertallen uit Oost-Groningen nemen zaterdag 12 april deel aan de ½ finales om de NK-titel. Dat zijn bij de welpen, groep 4 t/m 6, CBS De Vossenburcht uit Winschoten en IKC St. Vitusschool uit Winschoten. Beide teams gaan naar de ½ finale in MFC De Magneet in Hoogeveen. De 16 teams spelen dan 9 ronden “Zwitsers systeem” met een speeltempo van ca. 25 minuten per ronde. De leerlingen werken de partijen af zonder klok. Na het opmaken van de eindstand gaan de nummers 1 t/m 5 naar de Landelijke finale op 24 mei in Bodegraven.

Pupillen

Bij de pupillen, groep 7/8, gaan CBS “De Loopplank” uit Blijham, CBS Martanatha uit Winschoten en CBS De Vossenburcht uit Winschoten voor de ½ finale naar de Dorpshoeve in het Drentse Hijken. De 18 teams werken vervolgens 9 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 10 basisminuten + 10 seconden per zet”. De nummers 1 t/m 7 in het eindklassement gaan naar de Landelijk finale op zaterdag 24 mei in Hoornaar (Zuid-Holland).

Plaatselijke damvereniging

De ½ finales staan onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) maar worden als basis georganiseerd in plaatsen met een damvereniging. Die verenigingen zorgen dan voor een speellocatie, borden, schijven en eventueel klokken. Daarnaast komen de “tafelarbiters” uit eigen gelederen. De resultaten worden door de damclub, na elke ronde, op “toernooibase” gezet, zodat het “thuisfront” de vorderingen “online” kan volgen.

Geert Lubberink