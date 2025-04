Wetenschapshistoricus Trudy Dehue en dichter Willemijn van de Walle brengen tweeluik over de geschiedenis van zwangerschap

TER APEL – Op zaterdag 10 mei brengen wetenschapshistoricus Trudy Dehue en dichter Willemijn van de Walle een tweeluik over de geschiedenis van zwangerschap, abortus en moederschap. Dehue belicht het onderwerp vanuit de wetenschap, Van de Walle doet dat voor de kunsten.



Zwangerschap, baren, moederschap en abortus zijn onderwerpen die de levens van veel mensen raken. Het zijn gebeurtenissen die veel impact hebben en indruk maken, toch horen we weinig over deze onderwerpen in kunst of wetenschap. Nieuw leven is een wonder, maar gaat gepaard met veel pijn en die wordt vaak in stilte gedragen. Vlak voor Moederdag hebben we daarom een tweeluik in de bibliotheek van Ter Apel: wetenschapshistoricus Trudy Dehue belicht de wetenschappelijke kant van de geschiedenis van zwangerschap, dichter Willemijn van de Walle doet dat voor de kunst.

Trudy Dehue (1951) is emeritus hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Groningen. Ze schreef onder meer de bestsellers De depressie-epidemie en Betere mensen, en meest recent Ei, foetus, baby. Een nieuwe geschiedenis van zwangerschap. In 2019 ontving ze de prestigieuze Akademiepenning van de KNAW. Zie ook: www.trudydehue.nl.

Willemijn van de Walle (1986) is dichter en theatermaker. Haar werk is persoonlijk, open, actueel, met humor en een schaamteloze liefde voor woordspelingen. In een uitverkocht Grand Theatre en tijdens festival Noorderzon bracht zij spoken word over het moederschap en intergenerationeel trauma, als onderdeel van de multidisciplinaire voorstelling MAMA door Move Huntu.

Datum: Zaterdag 10 mei

Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Locatie: Bibliotheek Ter Apel

Molenplein 25

9561 LZ Ter Apel

Lilian Zielstra