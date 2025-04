Zeehond Tangle overleden na ernstige verstrikking in visnet

PIETERBUREN – Zeehond Tangle heeft de gevolgen van een diepe verstrikking in een visnet niet overleefd – een tragisch gevolg van menselijk afval in zee. Het dier werd vorige week met spoed naar Zeehondencentrum Pieterburen gebracht, waar hij direct uit het net werd bevrijd en intensieve zorg kreeg. Hij bleek te verzwakt om nog te kunnen herstellen.



Grijze zeehond Tangle werd maandag 31 maart gevonden op het strand van Callantsoog (Noord-Holland), met zijn nek verstrikt in een visnet. Vanwege de diepte van de wonden had het dier direct zorg nodig. Hij werd naar Zeehondencentrum Pieterburen gebracht, waar dierenartsen hem losknipten uit het visnet. Dagen van intensieve zorg volgden.



Extreem verzwakt na langdurige verstrikking

Tangle bleek ernstig verzwakt: hij had extreme vermagering en was compleet uitgeput. De dierenartsen startten met medicatie en pijnstilling. Na pogingen om hem vis te voeren werd overgestapt op vispap, omdat hij te zwak was om zelf te eten. Ondanks de intensieve verzorging verslechterde zijn toestand op zaterdag 6 april plotseling. Ondanks hun inspanningen, konden de dierenartsen op dat moment niets meer voor hem doen.



Uit de sectie bleek dat Tangle te kampen had met ernstige ondervoeding, een hoge parasietenbelasting en vermoedelijk een infectie in zijn longen. “Al met al was hij zo ernstig verzwakt door een langdurige verstrikking, dat we hem daar niet meer van konden laten herstellen”, aldus András Máté Ludányi, dierenarts bij Stichting Zeehondencentrum Pieterburen.



Steeds meer verstrikkingen

Tangle is geen uitzondering. Steeds meer zeehonden raken verstrikt in zwerfafval in zee. Het Seal Response Team (SRT), een samenwerking tussen de drie zeehondenopvangcentra in Nederland, kreeg in 2024 bijna tachtig meldingen van zeehonden die verstrikt waren geraakt. Dat was ruim het dubbele van het jaar ervoor.



De meeste verstrikkingen worden veroorzaakt door zogenoemde ‘spooknetten’: afgedankte of losgeraakte stukken visnet die blijven ronddrijven in zee. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een net vast komt te zitten aan iets op de zeebodem en kapot scheurt. Hoewel vissers, strandopruimacties en initiatieven als Duik de Noordzee Schoon veel afval uit zee halen, blijft er helaas nog altijd veel achter.



Zeehondencentrum druk bezig met verhuizing

De opvang van Tangle komt in een tijd waarin het Zeehondencentrum druk bezig is met haar verhuizing naar het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog. Hier is niet alleen het zeehondenziekenhuis te bezoeken, maar ook een interactieve tentoonstelling over de Waddenzee. De tentoonstelling laat zien hoe de natuur, de mens en de zee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ook wat de gevolgen zijn van menselijk handelen voor alle wezens in het Waddengebied.

Zeehondencentrum Pieterburen | WEC