Zorgbelang organiseert bijeenkomst met als thema: Cliëntondersteuning en mentorschap

HAREN – Zelf je zorg regelen, zelf regie houden over je leven. Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het – in een steeds ingewikkelder en digitaler wordende (zorg)wereld – lang niet voor iedereen. Een onafhankelijke cliëntondersteuner of mentor kan dan uitkomst bieden. Maar wie zijn dit en wat doen ze eigenlijk? En vooral: wat heb je er als inwoner aan? Dit en meer komt aan bod tijdens de praktische en informatieve themabijeenkomst ‘Cliëntondersteuning en mentorschap’ van de Academie Zorgbelang op donderdagmiddag 17 april in Haren.

Tijdens de bijeenkomst wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden verteld wat cliëntondersteuning en mentorschap inhouden en hoe ze elkaar aanvullen. Daarbij is veel ruimte voor vragen en ervaringen van deelnemers. Ook gaan de deelnemers zelf aan de slag met een praktijkvoorbeeld om te ontdekken hoe beide vormen van ondersteuning werken. Sprekers zijn Hermine Naves (van Naves Mentorschap en Advies) en Maaike van Dam (cliëntondersteuner bij Zorgbelang Groningen). Petra Steenbergen (projectleider bij Zorgbelang Groningen) leidt de bijeenkomst.

Praktische informatie

De bijeenkomst is:

op donderdag 17 april

van 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur)

in Zalencentrum Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over cliëntondersteuning en mentorschap of hier ervaring mee heeft: (vertegenwoordigers van) patiënten, cliënten, naasten/mantelzorgers en andere inwoners, professionals en beleidsmakers.



Deelname is gratis, maar in verband met de organisatie is aanmelden verplicht. Dit kan tot uiterlijk 14 april per mail via academie@zorgbelang-groningen.nl of via de website van Zorgbelang Groningen: https://www.zorgbelang-groningen.nl/agenda/themabijeenkomst-clientondersteuning-mentorschap/ (inschrijfformulier onderaan de pagina). Daar staat ook meer informatie over het programma en de sprekers.

Zorgbelang Groningen