80 jaar vrijheid in Cultuurhuis De Klinker

WINSCHOTEN – Dit jaar herdenken we dat Nederland al 80 jaar in vrijheid leeft na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om hier bij stil te staan organiseren het theater en de bibliotheek in de maanden april en mei een aantal bijzondere activiteiten in en rondom Cultuurhuis De Klinker. Zo kun je bijvoorbeeld levende boeken lenen in de Marktpleinkerk, en zijn er een aantal bijzondere theatervoorstellingen en films te bewonderen die met dit thema te maken hebben.



Voor de tweede keer doet Winschoten mee aan Theater Na de Dam. In Cultuurhuis De Klinker wordt een voorstelling gemaakt die gebaseerd is op het gesprek dat de jonge generatie voert met de oudere generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Deze gesprekken vormen de basis voor de nog te maken voorstelling.



Vorig jaar was Theater Na de Dam Oldambt een groot succes. De jongeren speelden de voorstelling ‘Evacueetje’ voor een uitverkochte zaal in De Klinker. De toeschouwers, waaronder de burgemeester, waardeerden de voorstelling met een staande ovatie.



Dit jaar vinden de voorstellingen plaats op 3 en 4 mei. Theatermaker en actrice Zahra Lfil, geboren in Winschoten, neemt ook dit jaar de regie op zich en begeleidt de jongeren in het proces.



Op 30 april kun je van 14.00 tot 16.00 levende boeken lenen in de Marktpleinkerk. Je leent dan geen boeken, maar echte mensen. De mensen voor deze dag in de catalogus staan hebben allemaal een bijzonder verhaal over vrijheid te vertellen en staan ter beschikking om al jouw vragen te beantwoorden. Ga bijvoorbeeld in gesprek met een schrijver, een vluchteling, iemand die bipolariteit heeft of een transgender persoon. Deze activiteit wordt in samenwerking met Sociaal Werk Oldambt en de Marktpleinkerk georganiseerd.

Ook is het mogelijk om op diezelfde dag in de avond tussen 20.00 en 22.00 de film Het Verloren Transport te bekijken. ‘Het Verloren Transport’ (2022) gaat over een deportatietrein met concentratiekampgevangenen uit Bergen-Belsen, die in de lente van 1945 bij het Duitse dorp Tröbitz strandt. De uit Winschoten afkomstige filmregisseur Saskia Diesing besloot tot het maken van de film toen ze ontdekte dat haar oom Eddy Marcus als baby onderdeel was van dit transport. In het verhaal staat de vriendschap tussen een Duitse, een Russische en een Joodse vrouw centraal. Saskia Diesing over haar film: “Verloren Transport is een post-oorlogsdrama dat wordt verteld vanuit drie vrouwelijke perspectieven. Het is een film over de oorlog die nog niet voorbij is, ook als de bevrijding binnen handbereik is. Een verhaal dat ons de menselijke inspanning en veerkracht toont die het vergt om wraak, woede en wantrouwen te overwinnen om de humaniteit weer te hervinden”. Na afloop vindt er een nagesprek plaats met Saskia Diesing.

Jelte Hommes