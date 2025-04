Chris Fonteijn nieuwe voorzitter Nationaal Programma Groningen

GRONINGEN – Chris Fonteijn wordt per 1 mei 2025 de nieuwe voorzitter van Nationaal Programma Groningen. Het bestuur van het programma is unaniem akkoord gegaan met zijn benoeming. Jouke de Vries, voorzitter van de selectiecommissie: “We zijn blij dat we een nieuwe stevige voorzitter hebben gevonden. We hebben hem leren kennen als een gedreven persoon die graag zijn kennis en ervaring inzet voor onze regio.”



Chris Fonteijn volgt Johan Remkes op, die van begin 2022 tot januari 2025 voorzitter was van het programma. Fonteijn: “De komende tijd staat in het teken van het realiseren van de doelen, het samen verder zichtbaar maken van de resultaten, maar ook het borgen van de lessen en opbrengsten van het nationaal programma richting Nij Begun. Ik kijk ernaar uit om Groningen en Groningers beter te leren kennen.”



Lange staat van dienst in bestuurlijke en juridische wereld

Fonteijn blijft zich naast Nationaal Programma Groningen inzetten als voorzitter bij de raad van de commissarissen van Holland Casino en van Woonstad Rotterdam. Verder is hij adviseur bij Flint-Global (adviseert bedrijven en investeerders over politieke, wetgevende en mededingingsuitdagingen), waarvan hij voorheen partner was. Fonteijn heeft een lange staat van dienst in de bestuurlijke en juridische wereld en bij diverse externe toezichthouders. Hij was onder andere kwartiermaker Toekomst Accountancysector voor het ministerie van Financiën en bestuursvoorzitter bij Autoriteit Consument en Markt.



Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger en is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Het programma brengt mensen en ideeën samen en bundelt de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Samen voeren ze plannen uit die Groningen vooruithelpen. Nationaal Programma Groningen investeert in de toekomst door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat.

