Convenant provincie en Groninger gemeenten voor cultuureducatie

GRONINGEN – Het maakt niet uit op welke plek een kind in opgroeit, in de provincie Groningen krijgt het goed cultuuronderwijs. Dat willen de gemeenten en de provincie Groningen bereiken met het convenant Cultuureducatie Groningen 2025-2028. Het convenant is op woensdag 9 april officieel ondertekend in het Forum Groningen. In het document staan de ambities en afspraken waarmee de overheden goed cultuuronderwijs willen waarborgen voor alle kinderen in onze provincie tot 18 jaar. Het is voor het eerst dat de gemeenten en provincie hun samenwerking op het gebied van cultuureducatie op deze manier voor langere tijd vastleggen.



Toegankelijk cultuuronderwijs

Met dit convenant willen de provincie en gemeenten de bestaande structuur ondersteunen en waar nodig helpen versterken. Ze doen dit in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en culturele organisaties. Het is gericht op het ontwikkelen van een breed en toegankelijk aanbod voor cultuuronderwijs, zowel binnen als buiten de schoolomgeving.

Belangrijkste doelen

Als ieder kind in Groningen zich zowel binnen als buiten school cultureel kan ontwikkelen, draagt dit bij aan de gelijke kansen voor ieder kind. Dit is een van de drie belangrijkste doelen van het convenant. Daarvoor zijn sterke en toegankelijke lokale basisvoorzieningen voor cultuureducatie nodig. Dit vraagt ook om een vanzelfsprekende overgang tussen cultuuronderwijs binnen school en het cultuuraanbod in de omgeving van de school.



Belang cultuureducatie

Cultuureducatie speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Door deel te nemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten, ontwikkelen kinderen vaardigheden die hen helpen om flexibel en veerkrachtig in de maatschappij te staan. Het biedt ze de mogelijkheid om vanuit verschillende perspectieven naar de wereld te kijken en hun eigen interesses en talenten te ontdekken. Bovendien helpt cultuuronderwijs kinderen om zich te verbinden met hun eigen Groninger erfgoed en verhaal.

Provincie Groningen