Dorpsommetjes in Oldambt: inwoners en gemeente bundelen krachten

OLDAMBT – Stichting De 5 Oldambtster Dorpen en de gemeente hebben samen tien dorpsommetjes aangelegd. Dit project is mogelijk gemaakt door de inzet van een projectgroep met vertegenwoordigers van de 5 dorpsbelangenverenigingen. Op woensdag 9 april 2025 zijn twee contracten officieel ondertekend om gemaakte afspraken vast te leggen.

Burgerinitiatieven maken het verschil

In Oldambt geloven we dat inwoners zelf een belangrijke rol spelen in hun leefomgeving. Dit project is daar een goed voorbeeld van. Bewoners van vijf dorpen hebben vanuit Dorpsbelangen en met ondersteuning van de gemeente tien dorpsommetjes aangelegd. Langs deze paden zijn, met geld van fondsen, extra bankjes en picknicktafels geplaatst, zodat wandelaars onderweg even kunnen uitrusten. Dit plaatsen gebeurde in samenwerking met de gemeentelijke buitendienst.

Gemeente werkt mee aan initiatieven

Het succes van dit project laat zien dat wanneer inwoners zich inzetten voor hun omgeving, de gemeente meedenkt en helpt waar mogelijk. Dit geldt niet alleen voor wandelpaden, maar ook voor andere ideeën die de leefbaarheid verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is het Lichtkunstwerk van Graanhalmen langs de Langeweg bij Bad Nieuweschans. Hier is gebruik gemaakt van financiële mogelijkheden via fondsen, maar het echte succes ontstaat door samenwerking en betrokkenheid van alle partijen.

Officiële ondertekening en oproep aan inwoners

Om duidelijke afspraken te maken over onderhoud en eigendom, zijn op woensdag 9 april 2025 twee contracten ondertekend. Dit is gebeurd door Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, kunstenaar Wessel de Ruijter (voor het kunstwerk), de stichting 5 Oldambtster Dorpen (voor de extra bankjes) en de gemeente. Zo is vastgelegd dat samenwerken mooie resultaten oplevert.

Wil jij ook bijdragen? De stichting zoekt nog vrijwilligers, bijvoorbeeld om met een zitmaaier de paden te onderhouden of om af en toe rommel op te ruimen bij de bankjes. Interesse? Meld je aan en help mee aan een leefbare en mooie omgeving!

