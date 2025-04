DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Tussen vrijdag 18.30 en maandag 6.00 uur is aan de Vellager Straße in Weener uit een bouwmachine een grote hoeveelheid diesel gestolen.

Op 8 april is tussen 12.00 en 12.30 uur in een supermarkt aan de Neue Feldstraße in Weener de portemonnee uit de rugzak van een 84 jarige vrouw gestolen.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Weener.

Papenburg

Gistermiddag om 15.00 uur werd in een supermarkt in Papenburg een 33 jarige Nederlander betrapt op het stelen van meerdere dure tandenborstels. Toen de beveiliger de man aansprak, maakte deze zich uit de voeten. Zijn buit liet hij achter. Op de parkeerplaats stapte hij als bijrijder in een Renault Twingo met Nederlandse kentekenplaten. De wagen ging er met hoge snelheid vandoor. De kentekenplaten bleken als gestolen te zijn opgegeven. Agenten in een surveillancewagen zagen de Renault korte tijd later in de omgeving van de Am Stadtpark rijden. Bij de poging de bestuurder tot stoppen te dwingen, ramde deze tot twee keer de dienstauto. Deze raakte beschadigd. De agenten bleven ongedeerd. Daarna reed de bestuurder van de Renault bij een bedrijf door een metalen omheining en ging er weer met hoge snelheid vandoor. De wagen reed door Aschendorf en Rhede, richting de grens. De inzittenden werden vannacht door Nederlandse agenten in Stadskanaal aangehouden. Bij de achtervolging werden naast agenten van de korpsen Leer/Emden en Cloppenburg, ook de Bundespolizei, de douane en het grensoverschrijdend politieteam (GPT) ingezet.