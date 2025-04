Leen een levend boek tijdens 80 jaar vrijheid in het Oldambt

WINSCHOTEN – Dit jaar herdenken we dat Nederland al 80 jaar in vrijheid leeft na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om hier bij stil te staan organiseert de bibliotheek in samenwerking met de Marktpleinkerk en het Sociaal Werk Oldambt een bijzondere activiteit. Tijdens deze middag kun je namelijk in de Marktpleinkerk langskomen om een levend boek te lenen. Je leent dan dus geen boek maar een echt mens!



De mensen die wij voor deze dag in onze catalogus hebben staan kunnen allemaal een bijzonder verhaal over vrijheid vertellen en staan ter beschikking om al jouw vragen te beantwoorden. Ga bijvoorbeeld aan een tafeltje zitten om rustig in gesprek te gaan met een schrijver, een vluchteling, iemand die bipolariteit heeft of een transgender persoon.

Praktische informatie:

Datum: 30 april

Tijd: 14.00 – 16.00

Locatie: Marktpleinkerk, Marktplein 1 in Winschoten

Deelname: gratis, ook als je geen lid van de bibliotheek bent.

Aanmelden: niet nodig

Meer activiteiten in de regio

Naast de activiteiten van Bibliotheek Winschoten, organiseren de Groningse bibliotheken nog veel meer activiteiten rondom het thema vrijheid. Een bijzonder hoogtepunt zijn de Vrijheidscolleges, waarin vier bekende sprekers hun persoonlijke verhalen over vrijheid delen. Tijdens deze colleges is er ruimte voor vragen en tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

Evgeniy Levchenko op 14 april in Bibliotheek Zuidhorn

Wilma Geldof op 15 april in Bibliotheek Veendam

Jessica van Geel op 16 april in Bibliotheek Delfzijl

Lev Avitan op 17 april in Bibliotheek Stadskanaal

Kijk voor het volledige programma op www.groningsebibliotheken.nl/vrijheid

De activiteiten die de Groningse Bibliotheken organiseren zijn onderdeel van ‘80 jaar vrijheid Groningen’. ‘80 jaar vrijheid Groningen’ is een initiatief van Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten, vFonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Cultuurfonds Groningen, Mondriaanfonds, Scholten Kammingafonds en VSB fonds.

Jelte Hommes