NYK Cruises (Japan) neemt nieuwe cruiseschip ASUKA III in ontvangst

EMDEN – NYK Cruises (Japan) heeft vandaag het nieuwe cruiseschip ASUKA III in ontvangst genomen. Het schip is gebouwd door de Meyer Werft. Aan boord van het schip vierden de heer Hiroyuki Endo, President en CEO van NYK Cruises, en kapitein Hisashi Kogue, samen met Bernd Eikens, CEO van de Meyer Group van Meyer Werft, leidinggevenden van Meyer Werft en NYK Cruises-werknemers en kapitein Hisashai Kogue van de rederij de officiële overdracht van het schip. Tijdens de overdrachtsceremonie vond ook de traditionele vlaggenwisseling plaats.

De Asuka III vertegenwoordigt een nieuwe, Japanse vorm van luxe op zee. Het schip met ruimte voor 740 gasten, dat naast de Asuka II vaart, zal cruises aanbieden vanuit verschillende havens in Japan.

Het schip kenmerkt zich door een bijzonder ontwerp dat open ruimtes combineert met traditionele Japanse esthetiek. Ook Japanse kunstenaars zijn aan boord te vinden, waaronder het fresco van Hiroshi Senju in het Gallery Café (dek 6) en de schilderijen van Reiji Hiramatsu in het Noblesse Restaurant (dek 6).

Tijdens het eerste seizoen zal het schip meer dan 30 bestemmingen in het land aandoen, waaronder Hakodate, Otaru, Takamatsu, Shingu, Muroran en Moji. Het hoogtepunt van het seizoen is de “Japan Circumnavigation Cruise”, die begin augustus vanuit Yokohama vertrekt. Tijdens de reis van 12 nachten bezoekt de Asuka III Hakodate, Otaru, Kanazawa, Maizuru, Moji en Beppu voordat ze terugkeert naar haar thuishaven.

Het schip is een van de meest energiezuinige cruiseschepen ooit gebouwd en vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in het terugdringen van emissies en koolstofintensiteit.

“We zijn erg blij met de overname van ASUKAsuka III”, aldus Endo. “Het op verantwoorde wijze bieden van de beste vakantie-ervaringen in ons thuisland is de drijfveer achter alles wat we doen. We zijn er trots op dat de beste mensen samenwerken om onvergetelijke ervaringen voor onze gasten te creëren.”

“De levering van de ASUKA III vond vandaag, zoals gepland, plaats en is een belangrijke mijlpaal voor ons”, aldus Bernd Eikens, CEO van de Meyer GroupMEYER WERFT. “Het hele team van Meyer Werft heeft, samen met onze partners, hard gewerkt om dit schip tot leven te brengen, en vandaag hebben we weer een prachtig schip opgeleverd. Veel interieurelementen zullen pas in Yokohama, de thuishaven van het schip, aan boord worden gebracht, maar het is nu al duidelijk dat het een prachtig schip voor het Japanse publiek zal zijn”, vervolgde Eikens.

Nadat de Asuka III vanuit de Meyer Werft in Papenburg, zo’n 40 km stroomafwaarts op de Eems, was overgebracht, werden op 18 maart in de Noordzee, onder toezicht van kapitein Wolfgang Thos, de kapitein van de werf, en ervaren loodsen op volle zee, de technische en nautische proefvaarten voltooid.

