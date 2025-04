OM eist 30 maanden gevangenisstraf voor poging doodslag op ex-vriendin

ASSEN, EMMEN – Een 49-jarige man uit de gemeente Emmen die wordt verdacht van poging doodslag op zijn ex-vriendin, hoort 30 maanden cel tegen zich eisen.

Aangeefster en verdachte zijn ex-partners. Zij hebben begin 2023 een relatie gehad van minder dan drie maanden. Zij kende verdachte al langer omdat zij bij elkaar in de flat woonden. Aangeefster verbrak de relatie omdat zij het gevoel had sterk te worden geclaimd door verdachte. Aangeefster vond de mate van achterdocht die verdachte had jegens haar en iedereen die zij kende, onleefbaar.

Het begint met een verdenking van mishandeling en bedreiging op 25 mei 2023. Aangeefster verklaart dat verdachte haar hardhandig de woning introk toen zij die wilde verlaten. Hij hield haar stevig vast en bedreigde haar door te zeggen: “ik steek je ogen uit” en “ik zaag je bij de enkels af”. Verdachte bekent dat hij aangeefster niet wilde laten gaan omdat ze had gelogen en hij wilde dat ze ging praten. Het was volgens verdachte haar eigen keuze geweest dat hij in een rare psychose schoot en dat hij niet in de hand had dat hij geweld gebruikte.

Op 26 mei 2023 staat verdachte opnieuw voor haar deur en forceert zich haar woning binnen. Al schreeuwend achtervolgt hij haar in de woning en gebruikt daarbij geweld door haar met zijn vuisten te slaan op haar armen, borst en hoofd. Uiteindelijk grijpt verdachte aangeefster bij de keel waardoor zij sterretjes ziet en zij moet vrezen voor haar leven. Pas toen de gealarmeerde politie ingreep, stopte verdachte.

De officier: “Het dichtknijpen van de keel kan grote schade toebrengen met de dood tot gevolg. Het is algemeen bekend dat zich in de hals kwetsbare en vitale weke delen bevinden en dat het met kracht dichtknijpen van de keel de dood tot gevolg kan hebben. Het OM acht de gedragingen van verdachte […] zozeer gericht op het toebrengen van dodelijk letsel, dat het niet anders kan dan dat het (volle) opzet van verdachte daarop gericht was.”

Wat het OM betreft heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag, mishandeling en bedreigingen van het slachtoffer. Een vrouw met wie hij slechts een korte relatie had en hij kennelijk niet kon verkroppen dat zij niet meer met hém verder wilde. Onder invloed van drugs heeft hij haar bedreigd, meermalen geslagen en haar keel dichtgeknepen. “Verdachte heeft het leven van het slachtoffer in haar eigen woning, waar het slachtoffer veilig zou moeten zijn, ernstig in gevaar gebracht. Verdachte heeft hiermee op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en door zijn gewelddadige handelen ook haar veiligheidsgevoel ernstig aangetast”, zegt de officier in zijn requisitoir. Het OM rekent verdachte dit aan en zijn algehele houding en uitlatingen zijn bovendien zeer zorgelijk.

De officier besteedt in zijn requisitoir aandacht aan de ‘rode vlaggen’ die mogelijk wijzen op intieme terreur. “Er is de afgelopen tijd veel aandacht voor het thema femicide, een synoniem voor moord op vrouwen/meisjes. Daarvan is in deze zaak geen sprake, maar voorafgaand aan femicide is er in veel gevallen sprake van signalen die daar op kunnen gaan wijzen. Rode vlaggen zijn bijvoorbeeld isolatie van het slachtoffer, stalking, bedreiging (van het slachtoffer zelf maar ook bijvoorbeeld van familie of huisdieren) en poging verwurging. Soms zijn er ook eerdere meldingen en aangiften bekend, maar ook als dat niet het geval is weten we dat aan een eerste melding gemiddeld al tientallen geweldsincidenten vooraf zijn gegaan. Het OM neemt die signalen zeer serieus en daarom baart deze zaak en de opstelling van verdachte het OM zorgen.”

De officier eist een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

