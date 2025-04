Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 10 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL BEWOLKING | KOMENDE DAGEN WARMER

Ook vandaag hebben we een bewolkte start met een paar kleine opklaringen. Vanmiddag zullen die opklaringen breder worden en wat vaker gaan voorkomen. Dus er komt wat meer zon, maar de bewolking blijft ook dan een belangrijke rol spelen en door een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden.

Morgen wordt het wat zachter want dan is er meer zon en dan is er een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Daarmee wordt het morgen ongeveer 17 graden, de minimumtemperatuur voor komende nacht is zo’n 5 graden.

In het weekend gaat het weerpatroon eindelijk veranderen. Zaterdag ligt er eerst nog een hogedrukgebied boven Duitsland maar dat gaat verder door naar het oosten en via Engeland komen storingen met buien naar ons toe. Zaterdag is het daardoor vrij zonnig -en warm- met ’s middags 21 graden, maar zondag is het meest bewolkt met af en toe regen en 16 tot 18 graden en een zuidwestenwind.

Na het weekend blijft het wisselvallig met af en toe een paar buien.