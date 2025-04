Toppyjazz Standards Top 200 (deel 12) (toppyjazz 279)

In deze aflevering van Toppyjazz bij Radio Westerwolde weer enkele muzikale parels.

Zoals pianiste Jutta Hipp.

U hoort haar volgende maand in een Jutta Hipp & Karin Krog Special.

Al eerder in de Oosterpoort en nu bij Radio Westerwolde zanger Kurt Elling.

Hieronder de playlist voor de totale lijst van de plaatsen 111 t/m 120.

(De Video is van Kemba Cofield šŸ™‚



Playlist :

111 – For All We Know – Kemba Cofield (J.Coots- Sam Lewis)(1934) (album Shades of Kemba)

112 – Billie’s Bounce – Jutta Hipp (Charlie Parker)(1945) (album At The Hickory House)

113 – Exactly Like You – The Swinging Swedes (McHugh-Fields)(1930) (album Swinging Swedes)

114 – It Might As Well Be Spring – Kate McGarry (Rodgers-Hammerstein II)(1945)(album The Target)

115 – Nature Boy – Kurt Elling (Ahbez)(1948) (album The Messenger)

116a – I Remember You – Frank Ifield (Schertzinger-Johnny Mercer)(1942) (album Greatest Hits)

116b – Tony Bennett (album Art of Romance)

117 – Goodbye – Dinah Washington (Gordon Jenkins)(1935) (album The Complete DW on Mercury)

118 – Lover – Helen Sung Trio (Rodgers-Hart)(1932) (album Helenistique)

119 – I Love You – Anita O’Day (Cole Porter)(1944) (album Swings Cole Porter)

120 – Speak Low – Anne Sofie von Otter (Kurt Weill- Ogden Nash)(1943) (album Speak Low)