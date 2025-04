Voorbereidingen Slag bij Heiligerlee in volle gang

HEILIGERLEE, SCHEEMDA – Op 23-24-25 mei a.s. wordt de slag bij Heiligerlee weer feestelijk herdacht.

Nadat vorig jaar nog kort voor tijd de handdoek in de ring moest worden gegooid wegens te weinig middelen is het de organisatie nu toch gelukt om een vierde editie op poten te zetten.



Op vrijdagavond vindt de opening plaats bij het monument van Graaf Adolf en op de zaterdag en zondag kan het publiek genieten van een re-enactment van de slag, een theateropvoering, een roofvogelshow en allerlei activiteiten in en rondom het kampement.



De gekozen locatie is ditmaal de oude strokarton fabriek de Toekomstin Scheemda, waar genoeg ruimte en faciliteiten zijn om dit grote evenement onder te brengen.



Er hebben zich al ruim 500 mensen aangemeld om de slag na te spelen en ook voor het theaterstuk “Hic et nunc”, geschreven en bedacht door Berney Jansema, heeft zich een mooie groep spelers opgegeven. De repetities zijn in volle gang en uw verslaggever mocht een repetitie bijwonen. Het is een stuk in twee akten welke ongeveer anderhalf uur zal duren. Het verhaal gaat natuurlijk over de slag, maar dan wel met een tijdreistwist. Of toch niet?



Drie dames, gespeeld door Bianca Luttje, Jessica Terol en Fenniek Jager, zijn in 2025 aan de wandel op de beleefroute in Heiligerlee. Als de plotseling opkomende mist optrekt staan ze ineens voor het klooster Mons Sinaï in het jaar 1568. Na kennismaking met de Abt en de nonnen en het uitsluiten van kwade bedoelingen wordt duidelijk dat het de dag vóór de slag blijkt te zijn. En zo begint deze voorstelling met muziek, humor, spektakel en historie.

Het gezelschap is bont, zo hebben we ook nog boeren, dorpelingen, staatse en Spaanse soldaten en edelen. Ook is er nog een geuzenkoor en zijn er de dansers van F2DC. De muzikale begeleiding van de zangers is in handen van Jacques Hoefsmit, Kitty van der Klugt, Erik Drent en Theo Groenendal. De verteller, in de persoon van Margaretha van Parma, is niemand anders dan onze eigen burgermoeder Cora-Yfke Sikkema. De hertog van Alva wordt neergezet door Cornelis van der Poel en Lodewijk van Nassau krijgt vorm in de persoon van Hindrik Kok.



De boeren laten aan de bezoekers weten wel eens de hagepreken te bezoeken en laat dat nou ook voor de bezoekers van het evenement mogelijk zijn.

Op de zondag wordt tegen 11 uur op een nog geheime locatie ergens bij het monument een hagepreek gehouden. Bezoekers die hier bij willen zijn wordt aangeraden een eigen stoel mee te nemen.

Op het evenemententerrein zelf is de hele dag bedrijvigheid in de vorm van een historische markt, kinderactiviteiten, demonstraties van ambachtslieden, eten en drinken en allerlei exercitie oefeningen.





Voor wie wil meegenieten van deze festiviteiten zijn toegangskaarten te verkrijgen op www.slagheiligerlee.nl en daar vindt u ook het programma en andere informatie.

Tekst en foto’s: Anita Meis