Welzijn Westerwolde sluit jubileumweek af met netwerkbijeenkomst

WEDDERBERGEN – Welzijn Westerwolde bestaat vijf jaar. Dat vierden ze deze week met inwoners, netwerkpartners en collega’s. Op verschillende locaties in de gemeente vonden feestelijke ontmoetingen plaats, met aandacht voor het werk van de stichting in en voor de samenleving van Westerwolde. De jubileumweek werd vanmiddag met een netwerkbijeenkomst in de Weddermeerhoeve afgesloten.

De netwerkbijeenkomst van Welzijn Westerwolde in de Weddermeerhoeve werd druk bezocht. Naast medewerkers en vrijwilligers, waren er ook vertegenwoordigers van diverse instanties uit de regio, zoals: de Voedselbank, Huis voor de Sport, Acantus, Politie, Kiwi, Wedeka, Buurtzorg, COA en gemeente Westerwolde. Gastvrouw was Annet Bakker.

De middag werd geopend door Freek Nauta, directeur-bestuurder van Welzijn Westerwolde. In zijn toespraak nam hij de aanwezigen mee in vijf jaar Welzijn Westerwolde. Welzijn Westerwolde ontstond door een fusie tussen Stichting Welzijn Bellingwedde en Rzijn. Het is een zelfstandige stichting die zich inzet voor iedereen die het even wat minder ‘op eigen kracht’ kan en behoefte heeft aan een steuntje in de rug. Inwoners van Westerwolde kunnen er bijvoorbeeld bij het maatschappelijk werk of

de gezinscoaches terecht voor een ‘goed gesprek’ over een lastige (thuis)situatie, voor hulp bij

regelgeving, of problemen met instanties en/of schulden en ondersteuning voor jonge én oudere mantelzorgers en statushouders. Het Ouderenwerk van Welzijn Westerwolde draagt bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen woonomgeving en aan het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen. Voor jongeren zijn er in Sellingen, Ter Apel, Vlagtwedde en Bellingwolde jongerencentra, waar de jeugd tussen 10/12 en 23 jaar terecht kan voor diverse activiteiten.

Het eerste jaar van Welzijn Westerwolde was er één met vele uitdagingen. Vanwege corona moest men zeer creatief zijn, om aan de zorg en ondersteuning aan de cliënten te voldoen. Maar ook nu leven we in roerige tijden. Denk daarbij aan de problemen met de Verenigde Staten en de oorlog in Oekraïne. In de Grenshof in Bellingwolde worden Oekraïners opgevangen en ook daar biedt Welzijn Westerwolde ondersteuning, vertelde de heer Nauta. Hij verwacht dat er in de toekomst steeds meer een beroep op de hulp van Welzijn zal worden gedaan. Momenteel bieden ze dienstverlening aan 1.557 individuele cliënten. Na een cliëntentevredenheidsonderzoek onder 153 deelnemers van activiteiten en jongerencentra kreeg Welzijn Westerwolde een dikke 8,5.

Het eerste lustrum van Welzijn Westerwolde werd deze week gevierd met zes feestelijke ontmoetingen in de steunstees in Sellingen, Bellingwolde, Blijham, Ter Apel, Bthere Vlagtwedde en de huiskamer in de Wilpskamp in Ter Apel. Onder het genot van koffie of thee met iets lekkers was er ruimte voor een praatje, ontmoeting en verbinding. Precies waar Welzijn Westerwolde voor staat.

Vanmiddag werd de feestweek met een netwerkbijeenkomst in de Weddermeerhoeve afgesloten. Naast een toespraak door de heer Nauta, waren er toespraken door wethouder Wietze Potze en de heer Harm Brouwer, voorzitter van de Raad van Toezicht. Het duo Florian en Daan van Strum n Drum zorgde voor de muzikale omlijsting. Na het officiële gedeelte konden de aanwezigen meedoen aan een pubquiz, geleid door Jan Hebers.

Er was bij de uitnodiging verzocht geen bloemen mee te nemen. Bij de ingang stond een box waarin de aanwezigen desgewenst een donatie konden doen voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Ook kon men doneren door de QRcode op de box te scannen.

Na afloop kregen de bezoekers een tasje met inhoud en een paraplu mee.

Foto’s: Jan Glazenburg