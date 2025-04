STADSKANAAL – Professor Pieter van Vollenhoven onthult Namenmonument in Stadskanaal.



Vanmiddag vond de onthulling van het Namenmonument in het Julianapark te Stadskanaal plaats.

Aanvankelijk zou H.K.H. Prinses Margriet het monument onthullen. Zij is helaas onvoldoende hersteld van een val. Haar man, Professor Pieter van Vollenhoven (85), was graag bereid om haar plaats in te nemen.



Voorafgaand aan de onthulling wandelde een stille stoet van genodigden en belangstellenden vanaf de hoofdingang van het Ubbo Emmius naar het Julianapark. Tweedejaars leerlingen van het Ubbo Emmius en Noorderpoort vormden een erehaag.

Professor Pieter van Vollenhoven werd per auto naar de ingang van het park gebracht en ging de deelnemers, samen met de commissaris van de Koning Rene Paas, burgemeester Klaas Sloots, de directeur van het Streek historisch Centrum Stadskanaal, Helen Kämink en initiatiefnemer Jan-Willem van de Kolk voor naar het monument.

Voor de onthulling spraken burgemeester Klaas Sloots, Helen Kämink en Jan-Willem van de Kolk de in grote getale opgekomen belangstellenden toe.

Waarna Professor Pieter van Vollenhoven, samen met twee leerlingen van het Ubbo Emmius en Noorderpoort het Namenmonument onthulde.

Het Namenmonument vermeldt de namen van zestien omgekomen verzetsstrijders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Stadskanaal woonden.

Als afbeelding zijn drie margrieten gegraveerd. Ze waren voor het verzet het symbool van hoop en moed en later van bevrijding en vrijheid.

Het monument is een eerbetoon aan de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen in Stadskanaal.