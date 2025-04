Groninger Niet Weggooien Tour naar Kamp de Beetse

SELLINGERBEETSE – Heb je een voorwerp uit de Tweede Wereldoorlog waar je meer over wilt weten of een verhaal over wilt vertellen? Kom dan op zaterdag 19 april langs in Kamp de Beetse! Van poesiealbums, brieven en foto’s tot speldjes en fietsplaatjes, alles is welkom.

Niet Weggooien

Tijdens de Groninger Niet Weggooien Tour zijn experts op zoek naar verhalen achter de objecten, documenten en foto’s uit de oorlog die bezoekers meenemen. Ze gaan in gesprek met Tweede Wereldoorlog-experts over hun meegebrachte object(en). Medewerkers van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en museumconservatoren vertellen over de opvallende kenmerken en de historische context ervan. Verhalen die tijdens de tour naar boven komen, worden genoteerd en later uitgeschreven. Zo wordt alles goed geregistreerd.

Meegebrachte spullen kunnen eventueel ondergebracht worden bij een van de betrokken instellingen, die het opnemen in hun collectie en zo bewaren voor de toekomst. Maar dat hoeft natuurlijk niet; de objecten kunnen ook weer mee naar huis.

Kamp de Beetse

Eerder deze maand deed de Groninger Niet Weggooien Tour het Oorlogsmuseum Middelstum, het Victory Museum Grootegast en Museum aan de A in Akerk al aan. Er werden de meest bijzondere objecten en documenten binnengebracht. Nu is het de beurt aan Kamp de Beetse, een voormalig werk- en interneringskamp in de buurt van Sellingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleven hier Joden uit Amsterdam en mannen die bij boeren in de omgeving tewerkgesteld waren. Na de oorlog moest een aantal NSB’ers en SS’ers hier hun straf uitzitten.

Het is de eerste keer dat Kamp De Beetse meedoet aan de Groninger Niet Weggooien Tour. Op 24 mei vervolgt de tour haar weg naar Het MOW in Bellingwolde.

Praktische informatie

zat. 19 april van 13:00-17:00 uur

Kamp de Beetse (Zevenmeersveenweg 10, Sellingen)

Aanmelding is niet nodig

Deelname is gratis

Iedereen die een object, document of foto uit de Tweede Wereldoorlog meebrengt, krijgt gratis toegang tot het museum

Organisatie

De Groninger Niet Weggooien Tour is een initiatief van Museum aan de A en sluit aan bij de landelijke Actie Niet Weggooien. Dit is een initiatief van musea en instellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezighouden. Het doel is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren die nu nog bij mensen thuis liggen, te bewaren voor de toekomst. De tour is tevens onderdeel van 80 jaar vrijheid Groningen. Meer dan 150 partijen in de provincie Groningen brengen mensen bij elkaar om met kunst, cultuur en erfgoed – op kleine schaal – samen te werken aan vrijheid. Meer informatie: www.80jaarvrijheidgroningen.nl.

Sanne Meijer