WINSCHOTEN – Gisteren is Winschoten een hennepkwekerij ontmanteld.

Aan de Verlengde Kloosterlaan in Winschoten is door de politie en douane gisteren een in werking zijnde hennepkwekerij ontmanteld. In de kwekerij stonden 246 planten. Deze zijn vernietigd.

Het is niet bekend of er sprake was van stroomdiefstal en of er aanhoudingen zijn verricht.

Bron: RTV Noord