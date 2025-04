Inschrijving Groninger Ondernemingsprijs geopend

GRONINGEN – De inschrijving voor de Groninger Ondernemingsprijs is vanaf donderdag 10 april 2025 geopend. Intussen al de 27e editie van deze onderscheiding. De zoektocht naar een waardige opvolger van scheepswerf Royal Bodewes. Een bedrijf dat in allerlei opzichten tot de verbeelding spreekt, dankzij vakmanschap, durf en gevoel voor ondernemen.



De GOP blijkt ieder jaar zoveel meer dan een competitie, het is in feite een wedstrijd met alleen maar winnaars. Met de mogelijkheid om in de aanloop naar de prijsuitreiking je netwerk op een zinvolle en plezierige manier te vergroten. Succesvolle, betekenisvolle en/of inspirerende ondernemingen uit Stad en Ommeland kunnen zich vanaf nu aanmelden, tot uiterlijk 19 mei.



Uit de aanmeldingen wijst de jury nog voor de zomer de genomineerden aan. Deze genomineerden gaan hun best doen om de finale eind november te halen; daar is plaats voor drie kanshebbers op de hoofdprijs. Die wordt traditioneel uitgereikt door commissaris van de Koning René Paas.

Criteria om in aanmerking te komen

Iedereen kan een onderneming voordragen. Dat mag de eigen onderneming zijn, of een andere. Inschrijven doe je via de website www.groningerondernemingsprijs.nl

Om in aanmerking te komen voor deelname, moet een bedrijf aan de volgende drie criteria

voldoen:

– Gevestigd zijn in de provincie Groningen

– Minimaal 10 medewerkers

– Langer dan 5 jaar bestaan

Kijk voor een volledig overzicht van de spelregels en de procedure op de website.

Op weg naar een nominatie

Als je voldoet aan de eerste criteria, krijg je als kanshebbers een vragenlijst die je zelf moet invullen. Op basis van de antwoorden gaat de jury in overleg om een aantal bedrijven aan te wijzen als ‘genomineerden’. Deze mogen op een tussentijdse bijeenkomst tegen elkaar pitchen, voor jury en publiek. Dat past bij mooi bij het bijzondere karakter van dit event: niet zozeer een competitie tussen

‘tegenstanders’; eerder een inspirerende ontmoetingsplek om vol trots lokaal talent en zakelijk inzicht in de schijnwerpers te zetten. Verschillende verhalen. Alleen al daarom zo relevant.

De finale, met drie finalisten

Na afloop van de pitches van de genomineerden maakt de jury direct de namen van de drie finalisten bekend. In de weken daarna gaat de jury op huisbezoek bij die drie finalisten. Onder leiding van de juryvoorzitter, gedeputeerde Erik Jan Bennema. De jury beoordeelt onder andere de informatie die het bedrijf zelf aanlevert, maar ook rapporten van experts en vanzelfsprekend de algehele indruk die het ‘werkbezoek’ maakt.

Waarom meedoen?

Als genomineerde of als finalist mag een bedrijf een tijd lang rekenen op veel positieve publiciteit; het biedt aan alle kandidaten (inclusief het publiek dat de ontwikkelingen volgt!) de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier interessante, nieuwe contacten te leggen. Op die manier is de GOP het ideale platform om kennis te maken met doordachte ideeën en interessante projecten, soms baanbrekend, altijd inspirerend dankzij ‘ouderwets’ vakmanschap, al dan niet gecombineerd met een geheel eigen, innovatieve visie. De winnaar van de hoofdprijs krijgt natuurlijk tijdelijk de meeste aandacht; toch blijft het vooral een relevant event omdat iedereen er wat te winnen heeft. De winnaar treedt automatisch twee jaar toe tot de jury voor de volgende editie. Dit jaar is dat dus iemand van oud-winnaar Royal Bodewes. De jury heeft afscheid moeten nemen van de winnaar van twee jaar geleden: Klippa.

Finalisten krijgen bovendien de mogelijkheid om een professionele QuickScan uit te laten voeren. Dat wil zeggen: drie zakelijke sponsors van de Groninger Ondernemingsprijs lichten je bedrijf financieel en juridisch door. Met voor wie wil, aanbevelingen. Dit zijn die sponsors: De Haan Advocaten & Notarissen, BDO Accountants&Adviseurs en Rabobank Groningen. De overige sponsors zijn (op alfabetische volgorde): Campus Groningen, De Regio Werkt, Gemeente Groningen, Groningen Seaports, Hanzehogeschool, MartiniPlaza, Mediahuis Noord, NOM, Noorderpoort, Provincie Groningen, RTV Noord.

GOP