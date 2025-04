VLAGTWEDDE – Kinderen Vlagtwedde geven voorbeeld en ruimen het zwerfvuil op in het dorp



In het kader van “Nederland Schoon” organiseerde het bestuur van de Dorpsvereniging Vlagtwedde vandaag weer een zwerfvuilactie.

Dat gebeurde dit jaar op een iets andere manier dan voorgaande jaren het geval was.

Leerkrachten en leerlingen van beide basisscholen in het dorp, alsmede de kinderopvang van KiWi, kregen voorafgaand aan en tijdens deze schoonmaakactie extra informatie over het fenomeen zwerfafval.

Vandaag gingen dus de kinderen daadwerkelijk aan de slag met het opruimen van zwerfvuil.

De bedoeling was dat ouders / verzorgers van de kinderen van beide basisscholen, maar ook overige vrijwilligers binnen het dorp, samen met de kinderen aan de hand van routes met name ’s ochtends door het dorp zouden gaan om het zwerfafval op te ruimen, omdat de mailverzending naar de leden van Dorpsvereniging Vlagtwedde niet helemaal goed verliep waren de ouders / verzorgers niet erg sterk vertegenwoordigd.

De jongeren hadden daar geen last van en hebben enthousiast de rommel opgeruimd.

Het motto van deze actie van de Dorpsvereniging Vlagtwedde was ook vandaag weer

“Zwerfvuil, dat pakken we samen op!”