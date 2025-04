Leden Stichting Bovem ploegen akker in Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 11 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG EN WARMER | VANAF ZONDAG WISSELVALLIG

De bewolking gaat oplossen en de zon breekt door. Daarna zijn er vanmiddag stapelwolken en flinke zonnige perioden. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west en later uit west tot noordwest. Het wordt ook een stuk warmer dan gisteren want het maximum komt vanmiddag uit rond 18 graden.

Vannacht is het in principe helder, maar de wind valt weg en op veel plaatsen ontstaat dan ook dichte mist. De minimumtemperatuur ligt rond 4 graden. Morgenochtend zullen die mistbanken eventjes blijven hangen maar daarna volgt er een zonnige en vrij warme dag: de maximumtemperatuur komt uit rond 21 graden. De wind komt morgen uit het zuidoosten en wordt windkracht 3.

Zondag is dat zonnige weer voorbij want ’s nachts en ’s ochtends zal het af en toe regenen en dan is het geheel bewolkt, in de middag komen er enkele opklaringen en valt er nog een enkele bui. Er kan zondag in totaal 2-4 mm aan neerslag vallen en bij een matige zuidwestenwind wordt het zondagmiddag ongeveer 17 graden.

Na het weekend blijft het licht wisselvallig met af en toe wat regen; goed om de droogte een beetje tegen te gaan.