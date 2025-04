Leerlingen Ubbo Emmius op Indrukwekkende Drakenboottocht voor Goed Doel

STADSKANAAL – Onder het motto ‘Roeien voor Rikki’ bereiden leerlingen van Ubbo Emmius aan de Sportparklaan in Stadskanaal zich voor op een adembenemende drakenboottocht van 50 kilometer. Deze bijzondere expeditie, die op 16 april van start gaat, brengt niet alleen fysieke uitdagingen en teambuilding met zich mee, maar zamelt tevens geld in voor Stichting Rikki Kanaalstreek.

In 2022 bouwden leerlingen van Ubbo Emmius een eigen drakenboot, die nu door een nieuw team volledig is opgeknapt voor de tocht van dit jaar. Acht roeiers, een roerganger, en een trommelaar bemannen de boot. De tocht begint vanuit Reitdiephaven in Groningen en gaat door de stad langs het Centraal Station en het Groninger Museum. De route vervolgt via het Winschoterdiep en Drentsche Diep naar het Zuidlaardermeer, waar de groep de nacht doorbrengt.

De volgende dag gaat de route via Leinewijk, Kiel-Windeweer en Annerveenschekanaal naar Stadskanaal, met als verwachte finish op 17 april rond 16:00 uur bij de Eurobrug in Stadskanaal. Kom de leerlingen daar vooral aanmoedigen! Onderweg worden de roeiers bijgestaan door vrijwilligers in een volgboot voor de nodige catering en andere verzorging.

Het doel van deze tocht is tweeledig: de onderlinge band versterken en doorzettingsvermogen bevorderen, plus geld inzamelen voor Stichting Rikki Kanaalstreek. Deze organisatie richt zich op kinderen in de regio die extra aandacht nodig hebben.

Gesponsord door ongeveer twintig lokale bedrijven en organisaties, met vooral ook financiële steun vanuit Sterk Techniek Onderwijs (STO), gaan de derdejaars vmbo-leerlingen van Ubbo Emmius deze uitdaging aan, die hen voor altijd bij zal blijven. De Nederlandse drakenbootfederatie heeft eerder al haar bewondering uitgesproken en nodigde de leerlingen destijds uit voor het NK Drakenbootrace.

Harm-Jan Riksen