Programma vieren en herdenken in Pekela

PEKELA – Het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) bestaat 20 jaar. Dat valt samen met 80 jaar vrijheid in Nederland en vormt de aanleiding om eens flink uit te pakken. Het Comité doet dat in samenwerking met het gemeentebestuur van Pekela én tal van plaatselijke verenigingen en organisaties.

Veel vrijwilligers zijn in de periode van 23 april t/m 5 mei in touw om in de Pekela’s voor de nodige reuring te zorgen. Het uitgebreide programma voorziet in een grote verscheidenheid aan activiteiten op tal van locaties en voor alle leeftijdscategorieën. Het programma “vieren en herdenken” start met een tweetal miniconcerten van het amusementskoor de Zwalkers in de Clockstede en het Dokhuis op 23 en 24 april.

De viering van Koningsdag vindt plaats op zaterdag 26 april met het luiden van de Pekelder kerkklokken en klokkenstoel in Boven Pekela in de ochtenduren, gevolgd door een drietal aubades bij de Riggel, Clockstede en het Dokhuis. Daaraan wordt medewerking verleend door het fanfareorkest Excelsior en Scouting Pekela. Het draaiorgel Zwarte Dorus zorgt voor een sfeervol muzikaal intermezzo op tal van plaatsen in de gemeente, terwijl er op de terreinen bij WSS, de Riggel en Rondom ’t Verloat sport- en spelactiviteiten voor de jeugd plaatsvinden.

Zaterdag 3 mei staat in het teken van het Vrijheidsconcert dat wordt gehouden in de NH-kerk in Nieuwe Pekela. Het Pekelder mannenkoor Albatros geeft vanaf 20.00 uur invulling aan het programma. Deze avond wordt ook de uitslag bekendgemaakt van de “Creatieve Wedstrijd” die door de gemeente werd georganiseerd. Burgemeester en juryvoorzitter Jaap Kuin zal de prijzen gaan uitreiken.

Op zondag 4 mei vindt zowel in Boven -, Oude – als Nieuwe Pekela op de bekende locaties de Dodenherdenking plaats. Deze worden voorafgegaan door herdenkingsdiensten in de Wedderwegkerk in Oude Pekela (aanvang 18.45 uur) en in de Hervormde Kerk in Nieuwe Pekela (aanvang 19.00 uur). Organist Bouko Tiggelaar en de zangers Herman Eerens en Herbie Blues verlenen onder andere hun medewerking aan de dienst in Oude Pekela. Ook worden er gedichten voorgedragen. Na afloop volgt de stille tocht naar het monument. Albatros, Excelsior en Scouting verlenen bij de herdenkingsplechtigheden hun medewerking.

Bevrijdingsdag gaat van start met het luiden der klokken en om 10.00 uur beginnen de deelnemers van de Bevrijdingsfietstocht aan hun rit van ruim 45 km door het mooie Oost Groningen vanaf het plein voor het gemeentehuis. Zij worden onderweg getrakteerd op een heerlijke versnapering en ontvangen bij de finish een leuke herinnering. In de middaguren vindt van 14.00 tot 18.00 uur het Pekelder Bevrijdingsfestival plaats in de gebouwen van Siep&CO. Een keur van “eigen” artiesten zal zorgen voor een zeer gevarieerd programma. Optredens zijn er achtereenvolgens van Sander oet Pekel, Anton Smid met band, Bé Schmaal en Krzysztof Groen, Lucas & Gea, Ronald & Marissa en de Pompers. Alle genoemde activiteiten zijn gratis te bezoeken. Voor het Vrijheidsconcert van Albatros is wel een toegangsbewijs nodig. Die zijn vanaf 15 april gratis verkrijgbaar bij Boetiek Fleur en Bloemenshop Jolanda.

Oranje Bevrijdings Comité Pekela, Gerard Brunink