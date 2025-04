Provincie Groningen: Samen maken we Noord-Nederland klimaatbestendig

GRONINGEN – Het klimaat verandert. Dat merken we nu al en dat blijft de komende jaren toenemen. Het wordt vaker heet, we hebben te maken met extreme vormen van wateroverlast of watertekorten en de lucht- en waterkwaliteit verandert. Dit heeft invloed op zowel natuur als op de gezondheid van mensen. Daarom is het belangrijk dat we bewust bezig zijn om onze leefomgeving hierop steeds meer te gaan aanpassen. Dat heet klimaatadaptatie.

Op donderdag 10 april kwamen ruim 40 bestuurders en ambtenaren uit de provincie Groningen en Noord-Drenthe samen in Groningen. Ze spraken met elkaar over ze beter kunnen samenwerken en welke plannen daarvoor nodig zijn om onze regio klaar te maken voor de toekomst. Niet alleen werd er gesproken over plannen en samenwerking, maar ook werden praktijkvoorbeelden gedeeld die al ingezet worden voor klimaatadaptatie. Een belangrijk onderwerp dat niet alleen over de toekomst van het bestuurlijk beleid en de plannen gaat, maar over de leefbaarheid van onze dorpen, steden en buitengebieden – en dus over ons allemaal.



Krachten bundelen

“De opgaven zijn te groot om alleen op te lossen,” zei Kirsten Ipema, vicevoorzitter van de stuurgroep werkregio Groningen/ Noord-Drenthe. “Daarom bouwen we aan een nieuwe manier van werken. Een manier waarbij klimaatadaptatie een vast onderdeel is van ons beleid én van de praktijk.”



Tijdens de bijeenkomst werd onder andere besproken hoe overheden kunnen samenwerken om wateroverlast te voorkomen, hittestress tegen te gaan en ruimte te maken voor meer groen in dorpen en steden.



Iedereen kan bijdragen

Niet alleen overheden, ook inwoners kunnen helpen om hun buurt of woning klimaatbestendiger te maken. Dat kan al met kleine stappen:

Tegel eruit, plant erin – Een groene tuin helpt tegen wateroverlast en hitte.

Gebruik een regenton – Zo bespaar je drinkwater en help je het riool bij zware regen.

Zonwering of gevelgroen – Houdt je huis koeler in de zomer.

Overheden willen inwoners meer betrekken bij plannen en samen werken aan een gezonde, groene toekomst. Want samen maken we Noord-Nederland klimaatbestendig.

Provincie Groningen