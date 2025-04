Winnaars videowedstijd Vlog Em Mor! 2025 bekend

STADSKANAAL. GRONINGEN – De winnaars van de Grunneger videowedstrijd Vlog Em Mor! 2025 zijn bekend!

Gistermiddag werd de eerste prijswinnaar Emma Schreuder door jurylid Johannes Peetsma, bekend als TikTok Tammo, in bijzijn van RTV Noord bie heur thoes in Stadskanaal verrast. Hij overhandigde Emma de eerste prijs: een cheque van 500 euro. De jury van Vlog Em Mor!, de vlogwedstrijd voor jongeren en een initiatief van Centrum Groninger Taal & Cultuur | Erfgoedpartners, bestaat naast Johannes Peetsma uit Nina Nomden, directeur van RTV Noord, en twee winnaars van de eerste editie van Vlog Em Mor! in 2023: Auke en Gerben van AOC Terra in Winsum.



Juryrapport

De eerste prijs Vlog Em Mor! winnaar Emma Schreuder spreekt van huis uit de Groninger taal. Toen ze hoorde van de videowedstrijd Vlog Em Mor! hoefde ze er niet lang over na te denken en ze bedacht een verhaal in het Gronings over haar thuisgevoel in Stadskanaal, haar liefde voor muziek en werken in de horeca. Over het filmpje van Emma schrijft de jury het volgende: ‘Dizze video sprak jury veural aan deur de mooie sfeer. Ze het dudelk veurὸf noadocht over wat ze vertellen wil en doar het ze de beelden bie oetzöcht, zoas t pianospel en t lezen van t bouk van Pé & Rinus. Ze drokte zoch op n schiere menaaier oet in t Grunnegs en t camerawaark kwam op jury professioneel over. Goud doan! Emma is de winnoar van Vlog Em Mor 2025!’



Tweede en derde prijs

De tweede prijs gaat naar Elize van der Kamp & Anouk Sebens van het Dollard College Winschoten. Zij hebben twee kaarten voor de voorstelling Tammo zingt Folk gewonnen. De juryleden beoordeelden hun inzending als volgt: ‘Zai hebben soamen n haile leuke video moakt en t gevuil van thoes kommen zat der echt in: noa schoultied thee mit kouk. TikTok Tammo kreeg staark t gevuil dat hai zien hoeswaark nog moaken mos! Jury vond video mooi puur en authentiek, en ook de meziekkeuze was goud over noadocht en moakte t aal compleet.’



Tiemen uit Delfzijl mag zichzelf de derde prijswinnaar van Vlog Em Mor! 2025 noemen. Hij mag een dag op pad met de content makers van Kweekvijver Noord. De jury zegt over zijn filmpje: ‘Hai het n goie spanningsboog in t verhoal creëerd en video was echt grappeg. Haile snelle content en kinst der voaker noar kieken as ain moal. Den is t nog steeds grappeg. Jury kon t spontoane Grunnegs ook zeker waarderen, zo vanoet t niks en gewoon goan mit dat Grunnegs!’

Winnoars van Vlog Em Mor! 2025: van haarten filesetaaierd! namens de juryleden en Centrum Groninger Taal & Cultuur | Erfgoedpartners.





Bie ons thoes

Voor de tweede keer organiseerde Centrum Groninger Taal & Cultuur | Erfgoedpartners de videowedstrijd Vlog Em Mor voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Met deze wedstrijd wil de organisatie jongeren uitdagen om uit hun comfort zone te stappen en (meer) Gronings te spreken. Het thema was Bie ons thoes. Jongeren konden in hun filmpje bijvoorbeeld laten zien waar ze zich thuis voelen en waarom. Ook werden de jongeren gestimuleerd aan de haal te gaan met het thema en er iets geks bij te bedenken.



Bekijk de winnende filmpjes op het YouTube-kanaal van Centrum Groninger Taal & Cultuur: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqfavjf6Yg1lJzAkl0ABJ9XqDmnWX0OCQ

Communicatie Centrum Groninger Taal & Cultuur