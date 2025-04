Start watersportseizoen: 23 boten te water in jachthaven Oude Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 12 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MORGEN WAT REGEN | NORMALER WEER

Vandaag wordt het een prachtig zonnige, en warme lentedag. Het is vannacht nog afgekoeld tot rond 2 graden, maar het gaat heel geleidelijk omhoog naar een maximum van 19 of 20 graden. Daarbij staat er vanmiddag een matige zuidoostenwind, windkracht 3.

Vanavond is daarbij ook een vrij warme avond voor de tijd van het jaar, maar vannacht neemt de bewolking toe en in de loop van de nacht en morgenochtend valt er af en toe regen. Veel valt er niet, maar alles is na de droogte van de laatste weken meegenomen. Er is morgenochtend ook nog veel bewolking, morgenmiddag breekt de zon af en toe door en dan kan er misschien nog een enkele bui vallen. Matige zuidwestenwind morgenmiddag, maximumtemperatuur rond 16 graden.

Na dit weekend is het eindelijk wat normaler weer voor de tijd van het jaar. Maandag is het meest droog met af en toe zon, maar dinsdag en woensdag is er duidelijk meer kans op regen. Dan kan er per dag wellicht 5 mm aan neerslag komen. Maxima dan rond 17 graden en nacht-temperaturen rond 9 graden. Later in de week lijkt het weer wat droger te worden.