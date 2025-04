Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 13 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EINDELIJK WAT BUIEN | NORMALERE TEMPERATUREN

Het droge weer is eindelijk voorbij want voor het eerst in twee weken is er wat regen gevallen. Heel veel is het niet en vanmiddag komen er ook weer opklaringen en blijft het bij een enkele bui, maar het is goed tegen de pollen in de lucht. De maximumtemperatuur is vandaag 16 á 17 graden en dat is natuurlijk minder warm dan gisteren. Toen werd het 22 graden. De wind is vanmiddag zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Vanavond is het vrij helder en rustig weer, maar in de loop van vannacht en morgen is er meer bewolking met kans op een bui. Morgen komen er daarna weer meer opklaringen. Het wordt morgenmiddag dan ook mooi weer met zonnige perioden en een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Dinsdag begint droog maar later is er kans op buien, daarna is het licht wisselvallig met soms een bui maar vaak ook opklaringen. Maxima vanaf dinsdag van 16 tot 19 graden.