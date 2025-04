De tweede ronde van het Int. NK Ovalracing 2025 op Eerste Paasdag in Ter Apel

TER APEL – Op zondag 20 april (Eerste Paasdag) staat traditie getrouw een ronde van het int. NK Ovalracing op het programma. Meestal is het de openingswestrijd van het seizoen, dit jaar is dat net even anders. Nu staat tijdens het Paasweekend alweer ronde twee van het Nederlands kampioenschap op het programma. Naast de zeven reguliere klasses is het op zondag 20 april de beurt aan de Saloonstox en de Cross 1850 cc om het programma met goed gevulde racesklasses aan te vullen.

Juniorenklasse

De jeugd heeft de toekomst en wat is het mooier dan deze klasse met een vol deelnemersveld aan de start te zien. Helaas is de aanwas onder de kinderen vanaf 11 jaar niet zo groot waardoor er tijdens de openingsraces slechts twee coureurs aan de start stonden. Teis Fischer uit Ter Apel wist echter op indrukwekkende wijze te zegevieren voor nieuwkomer Niek Feenstra. Het deelnemersveld voor de Paasraces zal echter wel weer de nodige uitbreiding krijgen. Zo zullen de races bij de jongste jeugd dit seizoen toch nog zeker zeer interessant gaan worden.

Gouden Helm in de Rookie Rods

In deze standaardklasse, was het tijdens de openingsraces genieten van de veelal faire strijd op de baan. Met Danny Bos uit Ter Apel, Allard Boes uit Vroomshoop en Cato Caspers uit Kampen als race winnaars is maar weer eens bewezen dat het deelnemersveld zeer aan elkaar gewaagd is. Brian Doddema uit Musselkanaal was met twee tweede plaatsen en een derde plaats in de finale het meest constante, hij is momenteel dan ook de leider in de tussenstand van het NK Ovalracing bij de Rookie Rods. Met een verdere uitbreiding van het deelnemersveld beloven het weer bloedstollend spannende races te worden in de strijd om de Gouden Helm op het circuit de Polderputten in Ter Apel.

SuperRods

Het is genieten geblazen in de SuperRods met volop diversiteit van auto’s, veel nieuwe deelnemers en prachtig nieuwe concepten die de coureurs de afgelopen winter gecreerd hebben. Met nog een kleine aanvulling op het deelnemersveld tijdens de Paasraces belooft deze klasse ook nu weer een sensatie te worden. Tijdens de openingsraces van het seizoen wist Bernd Horstkamp uit Hoogstede de meeste punten te verzamelen, hij werd vorig seizoen al tweede in de eindrangschikking en zal er nu alles aan willen doen om die titel binnen te slepen. Kevin Zwiep uit Schoonoord staat momenteel tweede, hij kijkt tegen een achterstand van zes punten aan op de koploper. Ook routinier Catrinus Vochteloo maakte een sterke indruk tijdens de openingsraces, hij werd derde in het dagklassement met zijn snelle Peugeot 205 al volgen David Bonnarens en Misha Beerlings op een minimale achterstand. Beste nieuweling werd Nick van Hoogen uit Tweede Exloermond, hij scoorde in zesde positie in het dagklassement. Ook zal tijdens de paasraces routinier in het ovalracen, Ad Monster uit Dordrecht weer aan de start staan met zijn spectaculaire Ford Escort MK1 met Chevrolet V8 krachtbron.

2.0 Hotrods

Het was een succesvolle racedag voor Bas Veldkamp uit Valthermond tijdens de openingsraces . Na in de eerste manche nog zijn punten kwijt te raken door het missen van de herkeuring won hij daarna heel sterk de tweede manche en de finale. In deze zeer competatieve klasse is dat echter niet genoeg om te zegevieren in het dagklassement. Christian Simon uit het Duitse Bottrop wist tijdens de eerste racedag van seizoen 2025 de meeste punten te scoren en hij neemt zo voor Gerton Boes uit Coevorden de leiding in handen.

National Hotrods

De National Hotrods zorgen altijd voor spannende en sensationele races. In deze klasse waar de snelheden zeer hoog zijn en de onderlinge verschillen minimaal wordt ieder foutje meteen afgestrapt. De aanwezige coureurs waren tijdens de openingsraces dan ook erg aan elkaar gewaagd, er werd dan ook om iedere meter gestreden. Johan Sanders uit Ter Apel wist mede dankzij een gunstige startpositie uit handen te blijven van de concurrentie, hij won zowel de eerste als tweede heat. In de finale wist Mark Teuben, eveneens uit Ter Apel, hem bij de herstart te verschalken en zo de finale op zijn naam te zetten. Ook Reimon Bos uit Noord Sleen, kwam ditmaal weer goed voor de dag en staat momenteel op de tweede positie in de tussenstand voor het NK. De races tijdens Eerste Paasdag tellen ook mee voor het overkoepelende NHRRG kampioenschap, dat over meerdere circuits in Nederland wordt verreden, zo zal er naar verwachting een nog groter en sterker deelnemersveld aanwezig zijn tijdens de paasraces.

BMW Cup

In deze snelle merkencup is het deelnemersveld in 2025 ook weer groot en sterk. De onderlinge verschillen zijn minimaal. Mathijs van Veen uit Ter Apelkanaal staat momenteel bovenaan in de ranglijst. Op de voet gevolgd door Rowen Snijder uit Nieuw Amsterdam. Dat belooft een zeer spannend seizoen te worden.

Standaard 2000

Deze klasse met snelle toerwagens tot 2000cc is een lust voor het oog. Tijdens de paasraces wisten maar liefst drie verschillende coureurs met de zeges in de manches en finale naar huis te gaan. De verschillende auto’s zijn zeer aan elkaar gewaagd qua snelheid. De leiding in de tussenstand van het NK is momenteel voor Michel van der Zwaag uit Ter Apel, voor equipe Brakels uit Beilen en Ruben Schans uit Nieuw Weerdinge.

De races zullen zondag 20 april om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start. De organisatie, maar ook de coureurs staat te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn. Meer info over en tickets voor de wedstrijden zijn te vinden op www.ovalracing-terapel.nl.

Tickets zijn in de online voorverkoop via www.ovalracing-terapel.nl verkrijgbaar en aan de dagkassa.

Waar:

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur



Robert Dreier

Voorzitter Noord Nederlandse Ovalracing Ter Apel