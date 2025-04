Evidensia Dierenziekenhuis Het Noorden officieel geopend

EELDERWOLDE – Evidensia Dierenziekenhuis Het Noorden is op 12 april officieel geopend. Dit gloednieuwe ziekenhuis in Eelderwolde biedt gespecialiseerde zorg en 24/7 spoedzorg voor dieren, met de nieuwste technologie en een toegewijd team van experts. De opening markeert een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de veterinaire zorg in Noord-Nederland. Het ziekenhuis biedt eigenaren de best mogelijke zorg voor hun huisdier.

Een Gronings feest

De opening was een echt Gronings feest en onderstreepte de sterke regionale betrokkenheid. Lokale ondernemers namen de organisatie voor hun rekening en verzorgden samen met diverse foodtrucks het eten en drinken. Artiesten uit de regio zorgden voor sfeervolle optredens. Zo’n 500 bezoekers kwamen samen om deze mijlpaal te vieren, waaronder medewerkers, omwonenden en andere belangstellenden. Het prachtige weer maakte de dag compleet: er werd genoten van de optredens, lekker gegeten en er vonden mooie gesprekken plaats.

Rondleiding en toekomstvisie

Tijdens de feestelijke opening kregen genodigden een exclusieve rondleiding door het ziekenhuis. De aanwezigen maakten bij de rondleidingen kennis met de specialisten en kregen een goed beeld van de plannen en ambities van het ziekenhuis. De rondleidingen, verzorgd door de paraveterinairen op locatie, waren erg populair en trokken de hele dag door een constante stroom bezoekers. De officiële ceremonie werd gehouden onder leiding van Kevin van Gaalen, Clinical manager van EDZ Het Noorden.

Van Gaalen over de opening van het nieuwe ziekenhuis: “Dit ziekenhuis verbindt de regio en tilt de veterinaire zorg in het Noorden naar een hoger niveau. Dit is iets wat deze regio verdient: hoogwaardige diergeneeskundige zorg die toegankelijk is voor iedereen. En we staan pas aan het begin. In de toekomst willen we ons nog verder ontwikkelen op specialistische gebieden zoals tandheelkunde, kaakchirurgie en neurologie.”

Innovatie in diergeneeskundige zorg

Met een oppervlakte van 2000 m² en geavanceerde technologieën, zoals een CT-scan, moderne operatiekamers en uitgebreide diagnostische apparatuur, is het ziekenhuis ontworpen om zowel acute als complexe medische gevallen te behandelen. Ook is het pand duurzaam: het is aardgasvrij, uitgerust met zonnepanelen en voorzien van energiezuinige installaties.

Het ziekenhuis werkt nauw samen met regionale dierenklinieken. Door de zorg te centraliseren en specialistische behandelingen aan te bieden die elders in de regio niet beschikbaar zijn, wordt de kwaliteit van zorg verhoogd. Het ziekenhuis wil een kenniscentrum worden waar dierenartsen uit de hele regio zich kunnen ontwikkelen.

Evidensia