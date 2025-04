Gemeentebelangen Stadskanaal en Lokaal Betrokken samen verder

STADSKANAAL – Gemeentebelangen Stadskanaal en Lokaal Betrokken bundelen de krachten: vanaf 7 juli samen verder.



Deze stap is het resultaat van een aantal goede gesprekken in de afgelopen periode, waarin het vertrouwen, samenwerken en de gedeelde visie op lokale politiek centraal stonden.

De samenwerking krijgt op 7 juli een officieel vervolg. Tijdens deze raadsvergadering zullen de twee zetels van Gemeentebelangen Stadskanaal overgaan naar Lokaal Betrokken.

Vanwege de verhuizing van fractievoorzitter Erik Bieze van Gemeentebelangen Stadskanaal naar de gemeente Westerwolde, heeft hij per 1 juli a.s. zijn ontslag als gemeenteraadslid ingediend. Gemeenteraadsleden zijn namelijk wettelijk verplicht om in de gemeente te wonen waarvan zij gemeenteraadslid zijn.

Bieze is sinds 1991 politiek actief. Hij werd lid van D’66 en daarna lid van het D’66 afdelingsbestuur. In 1994 werd hij voor die partij gemeenteraadslid. In 1998 werd hij niet herkozen. Omdat er in die tijd geen lokale politieke partij actief was werd werk gemaakt van het opzetten van zo’n partij.

Eind 2001 werd Gemeentebelangen Stadskanaal opgericht en deed in 2002 mee aan de verkiezingen. De partij ging van nul naar vijf zetels. Sindsdien was Bieze gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Vanaf 2010 is Bieze vier jaar wethouder geweest. Na de verkiezingen in 2014 keerde hij terug in de gemeenteraad.

Er staan de komende jaren grote plannen op het programma. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het bouwen van nieuwe woningen, het realiseren van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal, de verdere realisatie van de Nedersaksenlijn richting Emmen, de ontwikkeling van het stationsgebied rond het oude Philipsterrein en renovatie/nieuwbouw van theater Geert Teis en het gemeentehuis. Daarnaast zijn er grote uitdagingen wat betreft instandhouden en verduurzamen van voorzieningen, zoals sport- en gymzalen en scholen. Ook baart de financiële situatie van onze gemeente ons zorgen.

Dit alles vergt een sterk lokaal gemeentebestuur.

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Stadskanaal Erik Bieze: “In mijn ogen is het, ook voor de toekomst, een goede zaak dat de huidige twee lokale partijen opgaan in één grote lokale partij. Ik wil Lokaal Betrokken hartelijk danken voor de goede gesprekken die wij hebben gevoerd en de samenwerking die wij aangaan. Zelf blijf ik op de achtergrond betrokken en beschikbaar waar nodig.”

Lokaal Betrokken kijkt uit naar de samenwerking en de komst van de leden van Gemeentebelangen Stadskanaal.

Fractievoorzitter Lokaal Betrokken Harma Zwiers: “Wij zijn Gemeentebelangen Stadskanaal dankbaar voor het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die ze ons meegeven. Samen gaan we verder bouwen aan een sterke, herkenbare en betrokken lokale politiek.”

De komende maanden trekken de fracties gezamenlijk op, in aanloop naar de officiële samenvoeging op 7 juli.

Simon Mulder