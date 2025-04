Gratis lezing over levenstestament en erfrecht in MFC De Binding in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op 23 april organiseert de provinciale belangenbehartiger zaVie de lezing ‘Alles goed geregeld’ over het levenstestament en erfrecht. De lezing vindt plaats in MFC De Binding in Oude Pekela en wordt georganiseerd in samenwerking met de ouderenbonden KBO en ANBO/PCOB. Deelname is gratis.



Hoe houd je zelf de regie bij leven en na overlijden? Tijdens deze middag vertelt Marieke Poort, notaris-mediator bij notariskantoor Huitsing & Poort, over wat het levenstestament en erfrecht hierin kunnen betekenen. Natuurlijk is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Praktische informatie en aanmelden

De lezing op woensdag 23 april is in MFC De Binding, Sportlaan 4 in Oude Pekela. Inloop is vanaf 13.30 uur, het programma begint om 14.00 uur en wordt om 15.45 uur afgesloten met een borrel.

Deelname aan de lezing is gratis, maar in verband met de organisatie is aanmelden verplicht. Dit kan tot 21 april via seniorenconferentie@zavie.nl. Vermeld hierbij de naam (of namen) van de deelnemer(s).

Meer informatie over de lezing is te vinden op https://zavie.nl/agenda/seniorenlezing-levenstestament-erfrecht-2025/.

