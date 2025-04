Het stoomseizoen gaat weer beginnen

STADSKANAAL, VEENDAM – Er valt weer genoeg te beleven bij Museumspoorlijn STAR.

Op zondag 20 april (Eerste Paasdag) is het zover: dan rijdt de stoomtrein van Museumspoorlijn STAR weer tussen Stadskanaal en Veendam. Het stoomseizoen is weer geopend! Op beide Paasdagen (20 en 21 april) rijdt de stoomtrein twee keer tussen Stadskanaal en Veendam. Vanaf Stadskanaal kun je om 10.50 en 14.05 uur met de trein mee. Vertrektijd te Veendam is 12.05 uur. En wie weet kom je de paashaas ook nog tegen! Kun je tijdens de paasdagen niet? Geen probleem, ook op woensdag 30 april en zondag 4 mei rijdt de stoomtrein tussen Stadskanaal en Veendam.

Op zondag 11 mei rijdt de trein speciaal voor moederdag.

Hemelvaartsdag: Nationale Stoomtreindag en stukgoederenvervoer

Op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) is het weer Nationale Stoomtreindag. Alle railmusea in Nederland zijn dan geopend. Bij Museumspoorlijn STAR rijden we op die dag volgens een uitgebreide dienstregeling met meerdere treinen. Traditiegetrouw staat deze dag weer in het teken van Stukgoederenvervoer. Hoe ging het vervoer van pakjes vroeger? Wat kwam daar allemaal bij kijken? En help zelf ook mee!

Tweede Pinksterdag: Teddyberendag

Op Tweede Pinksterdag (9 juni) rijdt traditiegetrouw de Teddyberenexpress. Deze dag staat helemaal in het teken van onze jonge bezoekers, met een teddybeer kunnen ze op deze dag gratis met de trein van de STAR mee! Er loopt op deze dag ook een levensgrote Teddybeer rond. Met alle kleine teddyberen van de kinderen is het uiteraard in de trein ook erg gezellig. Is je Teddybeer ziek? Geen probleem. De Teddyberendokter kijkt naar je beer en maakt ‘m weer beter.

