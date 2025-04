Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 14 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | NORMALERE TEMPERATUREN

Een enkele bui trekt snel weg en het wordt verder een droge dag met mooie zonnige perioden en een zwakke tot matige wind, die draait van zuidwest naar zuidoost. De temperatuur stijgt geleidelijk naar een maximum rond 17 graden.

Vannacht blijft het vrij helder met een zuidoostenwind en minima rond de 10 graden. Overdag is er eerst nog af en toe zon maar later is het bewolkt en gaat het af en toe regenen. De wind wordt dan veranderlijk maar en ondetussen wordt het een vrij warme dag met maxima rond de 20 graden.

De woensdag begint dan weer droog met kans op mistbanken, maar later neemt de kans op wat regen weer toe. Donderdag en vrijdag blijven we in een tamelijk bewolkte zone zitten, en ook dan zou er af en toe een beetje regen kunnen vallen. Maximum woensdag 16 á 17 graden, daarna maxima rond 15 graden.