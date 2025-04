Jan Starke en Jilje Scheeringa kampioen in resp. 1e klasse en 2e klasse “gongdammen” in Warffum

WARFFUM, OUDE PEKELA, FINSTERWOLDE – Het weekend van “Palmpasen” stond weer bol van de damactiviteiten in Nederland.



Het begon vrijdagavond 11 april met het traditionele “Paasdamtoernooi” in Warffum, met op zaterdag 12 april in 9 plaatsen de ½ finale schooldammen in het basisonderwijs. Deze viertallencompetitie voor de welpen, groep 4 t/m 6, vond plaats in Warffum, Wageningen, Putten, Hoogeveen of Hoornaar. De pupillen, groep 7/8, gingen naar Hijken, Heerde, Vianen of Meerkerk.

Gongdammen in Warffum

Al ruim 50 jaar staat het “Paasdamtoernooi”, de vrijdag voor “Palmpasen” op de wedstrijdkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). Deze editie hadden zich een kleine 50 dammers aangemeld, die zich rond 19:30 uur verzamelden in het atrium van Het Hogeland College (HHC) in Warffum. Er werd gespeeld in Hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse en huisdamklasse, met als basis, groepen van 8 spelers onder een speeltempo van 10 seconden per zet. D.m.v. een “gong” werd het tempo aangegeven, waarbij moest worden gezet. Onder de deelnemers waren Jilje Scheeringa uit Finsterwolde en Jan Starke uit Oude Pekela. Beide spelers hadden een uitstekend toernooi afgewerkt. Jilje Scheeringa werd kampioen in de 2e klasse en Jan Starke kampioen in de 1e klasse. Jan Starke bleef zelfs ongeslagen.

Halve finale NK basisscholen

De vijf damteams van CBS De Loopplank uit Blijham, CBS Maranatha uit Winschoten, CBS De Vossenburcht uit Winschoten met zowel een welpen- als pupillenteam en IKC St. Vitusschool uit Winschoten zijn zaterdag 12 april er niet in geslaagd de NK-finale te halen. De Oost-Groninger teams boden goed weerstand, maar kwamen net te kort om zich te plaatsen voor de Landelijke finale. Beide welpenteams, groep 4 t/m 6, misten zelfs op een haar na de finale. De welpen van IKC St. Vitusschool uit Winschoten werd namelijk 5e in Warffum van de 10 teams. Hier plaatsten zich de nummers 1 t/m 3 zich voor de finale.



In MFC De Magneet in Hoogeveen kwam CBS De Vossenburcht uit Winschoten tot de 6e plaats van de 16 deelnemende teams. Hier gingen de nummers 1 t/m 5 naar de finale. Bij de pupillenteams, groep 7/8, werd CBS De Vossenburcht uit Winschoten 12e van de 16 teams. Met het ingaan van de laatste ronde stond CBS De Vossenburcht op de 8e plaats en kon bij winst in de laatste ronde naar de finale. Nummers 1 t/m 7 gingen namelijk naar de finale. Echter de naaste concurrentie won en zelf werd verloren. CBS De Loopplank uit Blijham en CBS Maranatha uit Winschoten zaten hier in de onderste regionen. Alle drie pupillenteams teams uit Oost-Groningen werkten hun partijen overigens af in de Dorpshoeve in Hijken. Desondanks konden spelers en begeleiders terugzien op een goed toernooi.

5e Regio-Cup Gramsbergen

Komend “Paasweekend” mogen de jeugdspelers van 6 t/m 19 jaar ’s middags om

13:30 uur aanschuiven bij de het 5e Regio-Cup jeugdtoernooi in Gramsbergen.

De deelnemers worden dan naar sterkte in groepen van 8 spelers ondergebracht door de jeugdcoördinator van de Regio-Cup toernooien Rik Smit uit Nieuw-Balinge.

Geert Lubberink

Foto 1 gemaakt door Jan Starke. Op de foto: Jilje Scheeringa achteraan de tafel.

Foto 2 gemaakt door Johan Meezen. Op de foto welpenteam IKC St. Vitusschool. v.l.n.r. Albert, Bradley en Fien.

Foto 3 gemaakt door Lisa Rijpkema. Op de foto welpenteam CBS De Vossenburcht v.l.n.r. Evelyn, Reinout, William, Maya en Julia.

Foto 4 gemaakt door Geert Lubberink. Op de foto: Pupillen in actie in Hijken.