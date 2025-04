DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Om kwart voor negen heeft de politie tijdens een controle op de parkeerplaats Bunderneuland vrijdagavond een 26 jarige man aangehouden. De Duitser was passagier in een internationale bus die kort daarvoor de grens was gepasseerd. De man had nog een boete van 740 euro wegens oplichting openstaan. Omdat hij dit bedrag niet kon voldoen werd hij naar een gevangenis gebracht, waar hij ruim een maand mag verblijven.

Vrijdagochtend werd tijdens een controle op dezelfde parkeerplaats om 4.50 uur een 27 jarige passagier van een internationale bus aangehouden. De Iraniër werd voor gezocht voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en bedreiging. De rechtbank had een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd en was tevens geïnteresseerd in zijn huidige woon/verblijfplaats. Hij zit nu in voorarrest.

Renkenberge

Bij een ongeval op de B70, ter hoogte van Renkenberge is vanmorgen om zeven uur een 55 jarige bestuurder van een Renault Megane ernstig gewond geraakt. De man belandde door onbekende oorzaak eerst in de rechterberm en vervolgens aan de linkerkant van de weg. De wagen kwam tussen een aantal bomen tot stilstand. Nadat het slachtoffer door de brandweer uit de auto was bevrijd werd hij met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren (05932) 72100.

Haren

Tussen zaterdag 18.30 en zondag 9.30 uur is uit een loods op een bedrijfsterrein aan de Industriestraße in Haren koperkabel gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren (05932) 72100.