RTV Westerwolde organiseert ook dit jaar weer een Paaspuzzelrit

VLAGTWEDDE – Ook dit jaar is ‘ie er weer op Tweede Paasdag, de Westerwolde Paaspuzzelrit (PPR) editie 2025 van deze zeer populaire puzzeltocht voor auto’s, door de regio Westerwolde en haar mooie uitlopers. Met jaarlijks een inschrijving van gemiddeld 100 auto’s of meer is de PPR een van de grootste puzzeltochten in het noorden van Nederland en wordt georganiseerd door RTV Westerwolde.

Algemene informatie

De Paaspuzzelrit wordt verreden op maandag 21 april 2025 en voert dus door het mooie Westerwolde en haar uitlopers. Onderweg is er de mogelijkheid om een kop koffie, een glaasje fris, broodje hamburger of een ander lekkernij te nuttigen bij een van de doe-opdrachten, zodat de deelnemers zich wat dat betreft nergens om hoeven te bekommeren. In de uitzonderlijk mooie rit van dit jaar heeft de organisatie wederom een viertal verschillende puzzels opgenomen, onderverdeeld in leeftijdscategorieën. De kleintjes tot 5 jaar, 5 t/m 8 jaar, 9 t/m 12 jaar en natuurlijk de ‘grote’ puzzelrit. De winnaar van de rit ontvangt, naast de eerste prijs, een wisselbeker met daarin zijn of haar naam gegraveerd. Tijdens de rit zendt Radio Westerwolde de Top-100 van 35 jaar geleden uit. Tussen de platen door wordt aanvullende informatie gegeven over de rit en komen er tips voorbij.

Inschrijving

Inschrijving kan vanaf 12.30 tot 14.00 uur bij de studio van RTV Westerwolde aan de Dr. P. Rinsemastraat 7a in Vlagtwedde. Deelnamekosten zijn € 10,00 per inschrijving! Dit is inclusief twee consumptiebonnen waar u drinken voor kunt halen bij de hamburgertent, waar ook de locatiebus van de omroep staat en van waaruit tussen 14.00 en 16.00 uur live wordt uitgezonden. Om 20.00 uur kunnen de deelnemers bij de studio van RTV Westerwolde terecht voor oplossingen en uitleg van de vragen van de puzzelrit en de bekendmaking van de winnaar. Radio Westerwolde is te ontvangen via FM 106.5 , 106.6, 107.0 en 107.3 Mhz en DAB+ kanaal 8C. Indien u zich buiten het zendgebied bevindt, kunt u luisteren via de webstream.

