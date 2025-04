Vennen en wollegras in het Hart van Drenthe

ELP – Zondag 27 april 2025 van 10:00 uur tot 12:30 uur houden we in Boswachterij Hart van Drenthe een excursie langs prachtige veentjes. Het zijn natte, open plekken in het bos, soms nog met open water en soms helemaal dichtgegroeid. In deze tijd van het jaar kleurt het in groten getale aanwezige Wollegras de veentjes wit. Er vliegen vaak libellen en waterjuffers. En met een beetje mazzel horen we een oorverdovend kikkerconcert. Beleef het mee.



Start: Parkeerplaats Zandspeelplaats aan de weg Blankenveen bij Elp. Aangegeven vanaf de weg Schoonloo – Elp (N374) (Duur/afstand ca. 2,5 uur – ca. 5,5 km)



Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.



Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie.

Nationaal Park Drentsche Aa