Voorjaarsbloeiers in een boeiend landschap

DEURZE – Zaterdag 26 april 2025 (Koningsdag) houden we, i.s.m. Gezond Natuur Wandelen Zuidlaren, een wandeling in een boeiend landschap. Start is om 10.00 uur vanaf de NP Toegangspoort Deurze, Deurze 1 in Deurze. De wandeling duurt ca. 2,5 uur.



Tijdens deze wandeling staan landschap en flora centraal, we gaan langs het Deurzerdiep richting Kampsheide. We kijken en ontdekken het landschap en welke planten en bloemen er bloeien.



Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie. Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Nationaal Park Drentsche Aa