Freddie Pranger Memorial 2025 volgeboekt

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 15 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE FLINKE BUIEN | MORGEN WEER KOELER

Er is vanochtend nog redelijk wat zon en het is ook droog, bij een zwakke tot matige oostenwind. Maar vanmiddag is het de meeste tijd bewolkt en in de loop van vanmiddag en vanavond zijn er perioden met regen. Er kan ook een enkele bui bijzijn, mogelijk is ook eentje met onweer bij. Het wordt 22 of 23 graden en de wind draait later naar het zuiden tot zuidwesten.

Die buien gaan voorbij en vannacht kan het een beetje opklaren. Het is dan droog, minimumtemperatuur rond 10 graden. Morgen wordt het 13 of 14 graden en ook dan is er vaak bewolking met vooral ‘s middags en ‘s avonds kans op enige regen.

Donderdag is er vanuit Duitsland meer kans op wat regen en dan kan er bij ons in totaal wel weer eens 5 tot 10 mm aan regen vallen. Maximum ook donderdag 13 á 14 graden. Vrijdag is die verstoring weer weg en dat zal bij ons waarschijnlijk een droge dag zijn. In het volgende weekend is de kans op een paar buien weer wat groter. Maximum in die fase eveneens een graad of 14.