Dollard College PrO Winschoten opent feestelijk nieuwe pannakooi

Westerwolde Weerbericht van: | Woensda 16 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE REGEN | EEN STUK KOELER

Zo af en toe komt de zon er vandaag bij, maar vaak is het toch bewolkt en vanmiddag en vanavond valt er verspreid ook wat regen. Daar is geen onweer bij zoals gisteren en het is een stuk minder warm met een middagtemperatuur rond 14 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuidwesten, later is er weinig wind.

Ook vannacht en morgen is er weinig wind en ook dan is het vaak bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Minimum vannacht rond 8 graden, maximum morgen rond 13 graden.

Vrijdag en zaterdag is het daarna ook niet veel anders. Het zijn dus rustige tijden met weinig wind maar wel met vrij veel bewolking en af en toe wat regen. Maximum vrijdag rond 12 graden, maxima in het maxima van 14 tot 17 graden.