Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Wedde

WEDDE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Wedde. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Vanmorgen vertrok de wandeling van WandelenWerkt vanuit Wedde. Plaats van samenkomst was weer Dorpshuis De Voortgang. Daar stond vanaf 8.45 uur voor de liefhebbers de koffie met koek klaar en konden de wandelaars die zich hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.

Zoals gebruikelijk werd er weer in drie afstanden gewandeld, 6, 8 en 10 km. Om 9.15 uur vertrok de groep voor 10 km, steeds een kwartier later gevolg door een van de twee andere afstanden. Op deze manier is het mogelijk dat alle groepen ongeveer gelijktijdig weer terug zijn en gezamenlijk van de soep kunnen genieten.

Vanuit de Voortgang ging het direct richting het stroomdal van de Westerwoldse Aa, om deze een stuk te volgen. Daarna ging het richting Zwienekoge. Deze naam is zeer waarschijnlijk afgeleid van Koog. Dit is een polderachtig landschap, dus nat en drassig. Te denken valt hierbij aan Koog aan de Zaan, ook gelegen in een polder. Dit polderlandschap vinden we ook terug in de Wedder- en Hoornder Meeden. In deze Koog werden dus varkens gehouden en deze werden dan waarschijnlijk later via het bospad naar Wedde gedreven om daar op de Weddermarkt te worden verhandeld. Deze Weddermaarkt, waar iedereen naartoe ging, was beroemd in zijn tijd. Soms met een omweg. Vandaar komt dan ook de uitspraak” Over t Stad noar de Wedder Maarkt “.

Vervolgens ging de wandeling over het viaduct over de provinciale weg 368. Hier was duidelijk te zien dat deze weg richting Wedderbergen kaarsrecht is aangelegd. Ten tijde van de koude oorlog was het de bedoeling dat dit stuk weg eventueel gebruikt kon worden als start- en landingsbaan voor militaire straaljagers.

Vervolgens ging de wandeling de Weddermarke in. Zoals overal in Westerwolde waren ook hier de gemeenschappelijke gronden ondergebracht in een Boermarke en beheerd en bewerkt door de Markegenoten, in dit geval de Boerschap Wedde. Maar hier bleek de boerwillekeur, die de onderlinge rechten en plichten regelde, niet altijd goed werden nageleefd. In 1849 waren daarom alle gronden verdeeld onder de markegenoten. Om de waterstanden goed te kunnen beheren werd er op verzoek van het bestuur een verzoek bij de provincie ingediend om een waterschap op te richten. In 1874 was deze er.

De wandeling ging lang Wedde richting Veele. Bij de Krabbenbrugge werd een korte drinkpauze gehouden om vervolgens verder te wandelen richting Wessinghuizen. Hierbij ging het langs de blauwe kunstkathedraal Artphy. Daar ging de wandeling weer de natuur in, richting het stroomdal van de Westerwoldse Aa.

Ook ging de wandeling vlak langs The J.double U Ké Bridge. Oftewel in goud Grunnegs, de J W K brugge. Afkorting van Jan Willem Kok van Artphy die deze brug hier heeft neergelegd. Of eigenlijk is het een vlonder over een droge sloot. Ook kwamen de wandelaars langs de plek waar een viertal koningsraven op hoog niveau de dialoog voeren over de klimaatsverandering. Dit doen ze al jaren. Hopen dat het nu eindelijk een keer resultaat oplevert.

Langs de Aa kwamen de deelnemers aan bij de Wedderburcht waarin het kinderhotel is gevestigd, en vervolgens ging het weer richting de Voortgang. En daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer klaar.

Jan Bossen