Cultuurfonds Onderscheiding voor Frank en Martina Ferrari-Witvoet 

WEDDE, AMSTERDAM – De Cultuurfonds Onderscheiding – een erkenning voor bijzondere vrijwilligers voor cultuur of natuur – gaat dit jaar naar Frank en Martina Ferrari-Witvoet. Zij krijgen de onderscheiding voor hun belangrijke inzet voor en financiële bijdrage aan erfgoed, natuurbehoud en geschiedenis in Nederland. Specifiek in en rondom de gemeente Westerwolde.

De onderscheiding wordt op vrijdag 6 juni uitgereikt in het Kröller-Müller Museum in Otterlo, door Commissaris van de Koning in Gelderland Daniel Wigboldus, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland. Ook de andere laureaten van 2025 krijgen de Cultuurfonds Onderscheiding die dag uitgereikt:

Emilie de Lanoy Meijer – voor haar inzet voor cultuurbeleving voor visueel beperkten en voor de Nederlandse taal;

Hanna Hirsch – voor haar inzet voor natuurbehoud via de Bomenstichting.

Onmisbaar vrijwilligersnetwerk

Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds: ‘Financiële steun voor cultuur en natuur is onmisbaar, daar zetten we ons als Cultuurfonds blijvend voor in. De inzet van vrijwilligers is net zó belangrijk. Ze zijn actief in musea, in theaters, bij muziekverenigingen, koren, onderhouden erfgoed en monumentale tuinen. Vaak onzichtbaar achter de schermen, maar met een heel zichtbaar en voelbaar resultaat ervóór. De mensen die onze Cultuurfonds Onderscheiding krijgen springen er bovenuit’, aldus Cathelijne Broers: ‘Cultuur en natuur zijn dé verbindende waarden in onze samenleving. Deze bijzondere vrijwilligers laten zien wat je daar zelf voor kan doen en daarmee veel kunt betekenen.’

Frank en Martina Ferrari-Witvoet

Frank en Martina Ferrari-Witvoet zetten zich al tientallen jaren in om het erfgoed in en rondom de gemeente Westerwolde te behouden voor toekomstige generaties. Ze investeren in restauraties en zorgen er met hun bevlogen en toekomstbestendige plannen, inzet en investeringen voor dat monumentale panden behouden en in gebruik blijven.

Er zijn in de dorpen van Westerwolde, zoals Wedde en Bellingwolde, vele bijzondere monumenten ondersteund. Burcht Wedde – een kasteel uit de 14e eeuw met grote cultuurhistorische waarde – werd dankzij Frank en Martina in oude glorie hersteld en heeft een bijzondere en sociale bestemming gekregen als een vakantieverblijf voor kinderen die het moeilijk hebben. Met de restauratie van Burcht Wedde, het bijbehorende burchtterrein, de tuinen, het historische pand ‘De Hongerige Wolf’ en het uit 1643 daterende Rechthuys, is de cultuur-historische ‘ruggengraat’ van Westerwolde dankzij Frank en Martina Ferrari-Witvoet weer intact en toegankelijk voor iedereen.

Over de Cultuurfonds Onderscheiding

De Cultuurfonds Onderscheiding – sinds 2024 de opvolger van de Zilveren Anjer die sinds 1950 werd toegekend door het Cultuurfonds – is er voor bijzondere vrijwilligers voor cultuur en natuur in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De onderscheiding wordt toegekend op voordracht en wordt elk jaar uitgereikt aan drie tot vijf laureaten.

De Cultuurfonds Onderscheiding verbeeld de samenhang en verbinding tussen mensen door cultuur en natuur en het ‘gouden draadje’ dat de vrijwilligers hierin zijn en werd ontworpen door goudsmid Aletta Teunen.

Iedereen kan iemand voordragen voor de Cultuurfonds Onderscheiding. Vanaf 15 juni 2025 kunnen nieuwe voordrachten worden gedaan voor 2026.

Kijk voor meer informatie op www.cultuurfonds.nl/cultuurfonds-onderscheiding

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert 50 miljoen euro per jaar in cultuur en natuur, in ruim 4.000 projecten en personen door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname. Dat doen we met de financiële bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van vele particuliere donateurs, uit nalatenschappen en samen met partners.

Verenigingen, stichtingen, culturele instellingen, natuurorganisaties en individuele kunstenaars kunnen bij het Cultuurfonds een bijdrage aanvragen voor hun cultuur- of natuurproject. Het Cultuurfonds investeert ook op eigen initiatief in cultuur en natuur én geeft prijzen en studiebeurzen.

Cultuurfonds