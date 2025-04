Energiebuffer Zuidwending: Preventief onderhoud, sonarmeting en milieueffectrapportage HyStock

ZUIDWENDING – Hieronder leest u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.

Het voorjaar is begonnen! We hebben de eerste mooie, zonnige dagen alweer achter de rug. Rond de locatie wordt er alweer hard gewerkt op de akkers. Het ligt er allemaal weer strak bij, altijd een mooi gezicht!

Preventief onderhoud.

Ook op de locatie wordt door het team hard gewerkt. Naast het verhelpen van kleine storingen wordt ook planmatig onderhoud uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de installatie technisch in goede staat blijft. Wij noemen dit preventief onderhoud. Elk jaar wordt hiervoor een uitgebreid plan gemaakt. Het is noodzakelijk om dit te plannen omdat we niet zomaar delen van de installatie uit bedrijf kunnen nemen voor onze klanten.

Energieverbruik

De installatie is inmiddels bijna 14 jaar operationeel en als ze vol in bedrijf is, verbruikt zij veel elektriciteit. We onderzoeken daarom elke keer bij vervanging van onderdelen of er meer energiezuinige onderdelen beschikbaar zijn. Dat is een belangrijk onderdeel van onze ISO 50001 certificering. Daarnaast kijken we momenteel hoe we het energieverbruik voor het drogen van het aardgas verder kunnen optimaliseren.

Sonarmeting A7

We hebben inmiddels de eerste resultaten binnen van de uitgevoerde sonarmeting op onze caverne A7. Zoals we al hadden verwacht, is er vastgesteld dat op de plaats waar de trilling werd geregistreerd (door het microseismisch meetnetwerk) een stuk zout van de cavernewand is afgebroken. Het afbreken van neuzen is een bekend fenomeen en heeft als resultaat dat de wanden van de caverne steeds gladder worden.

Advies Commissie mer en inloopbijeenkomst op 17 april

Op 26 maart 2025 heeft de Commissie mer haar adviesrapport gepubliceerd over de milieueffectrapportage en het Voorkeursalternatief (VKA). Dat kunt u hier terugvinden: https://www.commissiemer.nl/adviezen/3708. Deze liggen ter inzage tot en met 8 mei 2025. Tot die tijd kunt u hier schriftelijk op reageren. Hoe u dit kunt doen, vindt u hier terug: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2025-10722.html.



We hebben samen met Nobian een gezamenlijke reactie opgesteld op het advies van de Commissie mer. Deze kunt u ook terugvinden: www.energiebufferzuidwending.nl/bibliotheek.

Michaël Coppens, Gasunie