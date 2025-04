Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 17 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN MOTREGEN | REDELIJKE PAASDAGEN

Ook vandaag is het een bewolkte toestand en regelmatig valt er eens een beetje regen of motregen. Dat is vanochtend niet veel, maar in de loop van de middag en vanavond kan het iets intensiever worden. Er staat een zwakke wind uit west tot noordwest en het is ook vrij koud met een temperatuur van 10 tot 12 graden.

En ook morgen hebben we nog met dit front te maken, dat dan nog steeds van zuid naar noord over het oosten land loopt. Dus ook morgen is het de meeste tijd bewolkt en ook dan valt er soms een beetje regen. Er is morgen maar weinig wind en het is wellicht nog een graadje frisser met 9 tot 11 graden.

Zaterdag begint ook nog droog met kans op wat motregen, maar daarna is het zaterdag en zondag droog met opklaringen en wat wolkenvelden. Middagtemperatuur zaterdag rond 15 graden, zondag rond 17 graden. Op tweede paasdag is het daarna afwisselend met zon en bewolking, en mogelijk ook een paar buien. De temperatuur zal zich op maandag ophouden tussen de 15 en 18 graden.